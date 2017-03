Le + INFO - Les trois idées reçues sur les seniors

La vie de senior, ça se prépare. Alors que Dijon accueille la 4 ème édition du salon "Bien vieillir en Côte-d'Or", on s'intéresse au bien-être des seniors. Que ce soit le sport, les voyages ou les sorties culturelles, il existe une multitude d'activités. C'est le + INFO de ce vendredi.

"Si on ne peut pas s'empêcher de vieillir, on peut s'empêcher de devenir vieux !" La phrase est de Pierre Perthus. Le président de l'OPAD, l'association des seniors dijonnais sait de quoi il parle. Son association s'occupe de 2700 adhérents. Elle propose tout au long de l'année 120 activités. Et contrairement à ce que l'on peut croire, il n' y a pas que du sport : "Des études internationales montrent que pour être bien dans sa peau, il faut combiner une activité physique adaptée, une activité culturelle et cognitive, une bonne alimentation, le tout en groupe, c'est très important !"

Il faut préparer sa retraite comme une deuxième vie

Bien préparer sa retraite, c'est important. "Compte tenu de l'augmentation de l'espérance de vie, c'est comme une deuxième vie qui commence. Il faut que cette période soit un épanouissement pour l'individu" reconnaît Pierre Perthus. A quel âge, doit-on faire le point sur cette vie future? "Je pense qu'il faut le faire à l'âge de 55 ans. On apprend à devenir vieux tout au long de la vie. Ce sera plus facile pour une personnes qui a déjà une expérience au sein d'une association parce qu'elle a acquis les codes qui permettent de rentrer dans une association."

L'isolement n'est pas forcément une contrainte

A propos des 27 % de seniors qui vivent seuls, Pierre Perthus est moins catégorique : "Vivre seul, n'est pas forcément un facteur d'isolement. On peut choisir de vivre seul. Reste une partie importante de seniors qui se disent victimes de solitude. Pour les aider, il existe beaucoup de structures qui permettent aux seniors d'avoir des activités de groupe. " L'argent peut aussi être un facteur d'isolement. Le budget des loisirs est le premier budget que l'on va sacrifier."

Pierre Perthus répond à trois idées reçues sur les seniors :

1) Les seniors se croient tout permis

Faux : les retraités sont dans la vie. Ils participent pleinement à la vie sociale, à la vie économique et culturelle de leur cité. Ils sont mélangés aux autres et c'est très bien comme ça.

2) Les seniors ne comprennent rien à l'informatique

Faux : ça c'est une idée reçue très forte. On se bat contre cela. On mène actuellement une étude avec des étudiants de l'école de de commerce. Ces études montrent que 2 seniors sur 3 sont connectés.

3) Les seniors pensent que c'était mieux avant

Vrai et Faux : c'était vrai à une époque. Ça ne l'est plus aujourd'hui. La génération de seniors aujourd'hui est très impliquée dans l'action sociale. Pour preuve, on reçoit beaucoup d'étudiants à l'OPAD. Les seniors leurs disent qu'ils ont confiance en l'avenir. C'est un message fort.