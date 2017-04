LE + INFO - Ordures ménagères : la redevance incitative plutôt que la taxe d'enlèvement?

Payer ses ordures ménagères au poids plutôt qu'à la levée, c'est le principe de la redevance incitative. Mise en place dans plusieurs communautés de communes, cette mesure permet de réduire considérablement le volume des déchets et à terme le coût du ramassage. C'est le thème du + INFO de ce lundi.

Après la communauté de communes du Pays d'Alésia et de la Seine, au tour de la communauté de communes du Montbardois de mettre en place la redevance incitative pour le ramassage des ordures ménagères. Le principe est simple : moins vous remplissez votre poubelle, moins vous payez. La TEOM (taxe d'enlèvement des ordures ménagères) est remplacée par une redevance qui prend en compte pour moitié le nombre de levées et pour l'autre moitié le poids de vos déchets. L' intérêt pour la collectivité est double : d'abord économique, avec une baisse des coûts de ramassage mais aussi écologique avec une quantité moins importante de déchets à éliminer.

Améliorer le tri sélectif

Autre intérêt pour la collectivité : la redevance incitative oblige les citoyens à mieux trier leurs déchets et donc à recycler. En France, le taux de recyclage n'est que de 20% quand il est de 45% en Allemagne. Payez ses déchets à la pesée, c'est aussi développer le compostage des matières organiques. A l'usage, les citoyens qui trient et recyclent leurs déchets sont gagnants même si dans un premier temps certains habitants ont l'impression de payer plus cher parce que le ramassage est facturé au cas par cas.

