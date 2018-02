Dijon, France

"Je pense qu'on crée de la peur et qu'on va fragiliser les personnes." Anaelle Vandermeersch, la déléguée nationale de la CIMADE en région Bourgogne-Franche-Comté, s'inquiète du projet de loi qui est présenté ce mercredi 21 février en Conseil des Ministres. "On parle d'intégration mais comment est ce que c'est possible si on vit reclus chez soi, parce qu'on a peur."

Des mesures inutiles et inefficaces pour les associations

L'allongement de la durée maximale en centre de rétention fait partie des mesures contestées par les assciations d'aide aux migrants. Dominique Petit est bénévole à SOS Refoulement à Dijon, elle estime que cette mesure est "humainement inacceptable et inutile". Pour son collègue Paul Garrigues, également membre de association, l'autre grande inquiétude, c'est la réduction des délais de recours pour les demandeurs d'asile, contre une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (l'Ofra). "Réduire à quinze jours le délai de contester un refus de l'Ofpra, c'est comme si on disait aux gens qu'ils ont moins d temps pour contester un refus vital, que pour contester un refus de permis de construire, on marche sur la tête !"

Des appels à la grève à l'Ofpra et au CNDA

Mais les associations d'aide aux migrants ne sont pas les seules aujourd'hui à dénoncer ce texte. Un appel à la grève a été lancé auprès des agents de la Cour nationale du droit d'asile dernière, et deux syndicats de l’Ofpra ont à leur tour demander à leurs agents de protester contre ce texte.

