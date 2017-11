Le + Info - Un nouvel outil pour lutter contre la prostitution en Côte-d'Or

Depuis début novembre, la Côte-d'Or s'est dotée d'un nouvel outil pour lutter contre la prostitution : une commission qui rassemble tous les acteurs qui peuvent faire de la sensibilisation et de l'accompagnement sur le terrain.

Une nouvelle commission a vu le jour en Côte-d'Or au début du mois de novembre : elle résulte de la loi de 2016 sur la prostitution et doit permettre de lutter plus efficacement contre le phénomène. Autour de la table, et sur le terrain, la préfecture, la police, la gendarmerie, l'éducation nationale, les associations, les médecins et les travailleurs sociaux vont travailler main dans la main pour la première fois.

Un diagnostic de terrain

La première mission de cette commission sera de faire un état des lieux de la prostitution en Côte-d'Or pour mieux appréhender le phénomène et travailler ensuite plus efficacement sur l'accompagnement. Qui sont les personnes qui se prostituent ? Combien sont-elles ? Où se trouvent-elles ? Quelles sont les raisons qui les poussent à se prostituer ? On sait que les prostituées ont quitté les trottoirs des villes mais n'ont pas pour autant disparues. Sur le site de petites annonces Vivastreet, 180 profils qui proposent des relations sexuelles tarifées à Dijon et dans l'agglomération sont crées ou mis à jour quotidiennement.

La commission prévoit aussi de faire de la sensibilisation, notamment sur le campus, pour éviter aux étudiants de tomber dans la prostitution.

Accompagnement et parcours de sortie

La commission aura aussi pour rôle de valider des " parcours de sortie " pour des prostituées qui en feraient la demande. C'est le service Le Pas de l'association Adefo qui proposera des dossiers à la commission. Une sorte de contrat entre quelqu'un qui veut sortir de la prostitution et l'Etat. Si le dossier est validé, une aide financière spécifique pourra être débloquée, ainsi que des facilités pour obtenir un titre de séjour pour celles et ceux qui en auraient besoin.

