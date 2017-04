LE + INFO - Votre commune est-elle dynamique?

Mâlain, Bézouotte, Salives, autant de communes rurales de Côte-d'Or qui ne seraient pas aussi attractives sans son château, sa foire aux plantes ou ses remparts. Votre commune est-elle dynamique? C'est le thème du + INFO de ce vendredi.

Pour ne pas disparaître, les communes rurales multiplient les initiatives. C'est le cas de Fleurey-sur-Ouche qui a déjà acté l'installation de 4 commerces pour le début de l'année 2018. On parle même de l'ouverture d'une agence immobilière. D'autres communes ont compris que pour retenir les habitants, il fallait construire une école, ou une crèche. Dans le nord Côte-d'Or, les 17 communes autour du SIVOM (syndicat intercommunal à vocation multiple) de Chatillon-sur-Seine se sont regroupées pour créer un nouveau pôle scolaire. Baptisé complexe Claude Levi-Strauss, l'établissement flambant neuf accueille quatre vingt dix enfants depuis la rentrée 2016.

La fête des sorcières à Mâlain avec en arrière plan une vue du château © Radio France - Marion Bastit

Rendre attractif sans trop dépenser

Il n'y a qu'à voir le succès de la Foire aux plantes qui fait de Bézouotte, 200 habitants, chaque année au mois de mai, un rendez-vous incontournable où se retrouvent 10 000 personnes pour comprendre qu'il ne suffit pas d'être riche pour attirer du monde. On peut aussi parler de la fête des sorcières dans le village de Mâlain, un événement qui attire chaque année des milliers de fans de citrouilles et contes médiévaux et qui doit son succès au travail des bénévoles de l'association. La encore pas besoin de moyens énormes. D'autant que depuis l'adoption de la loi NOTRE, les communes reçoivent moins de subventions de la part de l'Etat.

La foire aux plantes de Bézouotte attire chaque année des milliers de visiteurs © Radio France -

