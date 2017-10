LE + INFO : y a t-il assez de places dans les crèches à Dijon ?

Un peu plus de 3000 enfants fréquentent les centres d'accueils de la petite enfance à Dijon. Cela va de la crèche collective à la micro-crèche en passant par les crèches d'entreprises. En quelques années, le nombre de places en crèche à Dijon a augmenté. C'est le + INFO de France Bleu Bourgogne.

Ce lundi, une nouvelle crèche entreprise a été inaugurée à Dijon. La crèche La Farandole située au CHU Dijon-Bourgogne peut accueillir jusqu'à 120 enfants. C'est une crèche entreprise, c'est à dire une structure réservée aux enfants de salariés. Cette crèche a été ouverte en 1979, puis reconstruite et agrandie. A terme, elle pourrait s'ouvrir aux salariés d'autres entreprises.

Une place réservée en crèche, moins d'absentéisme au travail

D'autres structures ont vu le jour ces dernières années pour pallier le manque de place en crèche sur Dijon. C'est le cas de la crèche les petits Chaperons Rouges située dans le quartier Junot. Elle a ouvert en octobre 2016. Elle peut accueillir jusqu'à 21 enfants. Son directeur Benjamin Décloix est plutôt satisfait de la première année d'activité : "nous travaillons en étroite collaboration avec la mairie de Dijon. Nous avons plusieurs types d'entreprises qui réservent une place dans notre structure pour leurs salariés. Cela va des grands groupes à des auto-entrepreneurs. Notre atout, c'est la proximité géographique. Les crèches d'entreprises permettent de diminuer l'absentéisme des collaborateurs."

L'atrium, une des salles qui accueillent les jeunes enfants dans la crèche Les Petits Chaperons Rouges - DR

Si de plus en plus de crèches d'entreprises s'installent sur Dijon, la plupart des structures collectives dépendent de la ville, en tout on compte 14 crèches et 11 structures partenaires, soit 3000 enfants accueillis dès l'âge de 2 mois et demi jusqu'à trois ans. A titre de comparaison, en 2014, la ville de Dijon proposait 1200 places dans les vingt établissements en activité. A croire que des efforts ont été menés dans l'accueil de la petite enfance. Madeleine, mère de famille de quatre enfants dans le quartier Tivoli témoigne : "quand je suis arrivé à Dijon en 2008, j'ai eu beaucoup de mal à trouver une place en crèche pour mes enfants. Puis grâce à des parents d'élèves, j'ai trouvé une crèche qui a bien voulu prendre mes enfants à temps partiel. Les crèches recherchent ce type de service pour compléter leur offre." De là à dire qu'il y a assez de places en crèches à Dijon...

