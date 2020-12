Le jardin illuminé de Domi de Vautebis en Deux-Sèvres sera visible sur les réseaux sociaux pour Noël

Cela fait près de dix ans que Domi de Vautebis égaye les yeux des petits et des grands pour Noël. Cette année encore, il a installé des milliers de lumières et de guirlandes de Noël dans son jardin, mais covid oblige, le deux-sévrien les montrera au public via les réseaux sociaux.

Dans les Deux-Sèvres, épidémie de covid oblige, Domi de Vautebis, ne pourra pas ouvrir son jardin de Noël au public comme il le fait pourtant depuis neuf ans : un parc de 1.000 mètres-carré enièrement décoré d'illuminations XXL avec des saynètes et des animations. Son parcours féérique enchante généralement les habitants de Vautebis, près de Parthenay, mais aussi d'ailleurs. Certains viennent de région parisienne, de Normandie, voire d'Espagne pour admirer ses compositions.

Un show lumineux en live sur les réseaux sociaux

L'an dernier, en ouvrant son jardin illuminé tous les soirs de 18h à 21h de la mi-décembre à début janvier, il a enregistré 11.000 visites en 2019. Cette année, malgré les précautions sanitaires renforcées, il a dû renoncer à recevoir des visiteurs chez lui. Mais il a trouvé une solution pour offrir un peu de magie tout de même à ses fans : Il prévoit de faire son "show lumineux" via les réseaux sociaux.

Comme nous ne pourrons pas recevoir de public, nous leur donnons rendez-vous sur facebook et Instragram les soirs de Noël et du premier de l'an.

Des classiques et des surprises

Dans le jardin de Domi, les spectateurs retrouveront les classiques : la Tour Eiffel et ses 3.000 leds, le moulin aux ailes mobiles, la fontaine de lumière, mais aussi des nouveautés :Cette année, on a même installé une grande roue de 3m80 de haut et une montgolfière de 4 mètres de hauteur sans compter les surprises du parcours

Neuf kilomètres de guirlandes

Pour mettre son jardin en lumière, le Deux-Sévrien a utilisé plus de neuf kilomètres de guirlandes lumineuses et plus de 120. 000 leds. "Des leds de trois watts au lieu de vingt pour éviter toute surconsommation d'électricité", précise-t-il. Coup d'envoi de l'illumination, à 21 heures ce 25 décembre 2020 et ce 1er Janvier 2021, avec un live en deux temps : d'abord sur la page facebook de l'association Poitou Passion, et sur le compte instagram de Dominique Parvaud.

Pour ce rendez-vous virtuel, Domi de Vautebis a déjà recensé 3.000 inscrits sur instagram, dont des américains, des australiens et des chinois qui ont prévu de retrouver la magie des fêtes devant leur écran.