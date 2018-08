Guéret, France

Jardiner bénévolement, librement, juste pour le plaisir. C'est le concept du jardin partagé lancé en avril dernier à Dun-le-Palestel dans la Creuse. Il est situé tout près de la mairie, dans les fossés des remparts de l'ancien château médiéval. Et si depuis le printemps, les tomates, les laitues et autres légumes et fruits ont poussé, le nombre de jardiniers bénévoles stagne toujours.

Des tomates qui poussent sans eau

Ils sont une petite quinzaine à entretenir ce jardin. "On a des tomates, des aubergines, du basilic", liste fièrement Dominique Johnson. Cette habitante de Dun, est l'une des premières à s'être battue pour avoir ce bout de terrain et le transformer en véritable petit écrin de verdure. Le tout en utilisant une méthode de jardinage qui respecte l'environnement. "C'est de la permaculture", précise-t-elle. La preuve, tout à pousser sans eau depuis les plantations au mois de mai. "On met du carton, du compost et de la paille seulement, et malgré la chaleur, il y a encore de l'humidité", explique Dominique Johnson.

Les tomates vertes cultivés au jardin partagé de Dun-le-Palestel © Radio France - Hajera Mohammad

La récolte est offerte aux Restos du Cœur

Jardiner bio, c'est ce qui a attiré Richard Schmidt ici mais le bénévole est surtout ravi d'avoir vu cet endroit se transformer sous ses yeux. "Avant ici, il n'y avait rien du tout, maintenant c'est tout vert avec ces fruits, ces fleurs". Pour que l'aventure continue, il faut des jardiniers supplémentaires mais à condition d'avoir la même mentalité, selon Dominique Johnson. 'Il faut aimer se rencontrer , participer, échanger les savoirs faire". Et ne pas espérer repartir avec les fruits ou légumes récoltés, car ici tout ce qui est récolté est offert aux Restos du Cœur de Dun-le-Palestel.

Le jardin partagé de Dun-le-Palestel est ouvert à tous © Radio France - Hajera Mohammad

Si vous êtes intéressés, une journée de rencontres est organisée ce vendredi 3 août au jardin partagé (juste à côté de la salle de loisirs) de 17h à 19h30.