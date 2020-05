Le jardin solidaire de Chéniers vend 4500 plants de légumes ce samedi

Les bénévoles du jardin solidaire de Chéniers n’ont pas chômé, pendant les deux mois de confinement. Ils ont semé et bichonné des milliers de plants de légumes. Ce samedi 16 mai, ils en mettront 4500 en vente au cours de leurs traditionnelles portes ouvertes. Chacun pourra venir acheter des petits pots pour enrichir son potager.

Cette opération permet à l'association de se faire connaitre et d'obtenir un peu de trésorerie pour assurer sa mission principale : approvisionner la banque alimentaire en légumes frais. L'an dernier elle lui a fourni quatre tonnes de denrées.

Plants de tomates, salades, courgettes etc.

Le public pourra acheter toutes sortes de plants : tomates, choux, citrouilles, cornichons, salades, courgettes, potimarrons, betteraves etc. Les bénévoles et le jardinier salarié de l'association les ont fait lever durant l'hiver.

"On commence en février. Quand la graine est sortie et qu'elle fait 4 ou 5 cm, on la repique dans un petit pot. On la met sous serre et on l'arrose régulièrement", décrit Marx Delaveau, l'un des bénévoles. Ces plants n'ont pas subi de traitement.

L'argent de la vente des plants permettra à l'association de racheter les graines "pour redémarrer l'an prochain", payer le carburant, acheter des outils, réparer une serre et verser le salaire du jardinier de l'association qui est en contrat aidé.

L'association cherche des bénévoles

Au cours de ces portes ouvertes, l'association aimerait recruter de nouveaux bénévoles. Ils sont une dizaine à s'investir toute l'année. Cependant certains sont âgés : "Nous avons deux mémés de plus de 80 ans", raconte Marx Delaveau, "pendant le confinement, quelqu'un leur a apporté des sacs de terreau, des petits pots et les plants à repiquer. Elles ont fait ça dans leur garage. Je leurs tire mon chapeau".

Malgré le dévouement des bénévoles les plus âgés, un peu de sang neuf ferait du bien à l'association.

Même si les gens n'ont qu'une heure ou une heure et demi à nous consacrer, on est preneur

"Il n'y a pas besoin de savoir-faire spécial, assure Marx Delaveau. Nos missions, c'est souvent d'arracher de l'herbe".

Les portes ouvertes se déroulent de 9h à 18h au jardin solidaire de Chéniers.