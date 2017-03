Le JBN - De l'aide à la mobilité, des câlins dans une maison de retraite et des arbitres de foot en devenir

France Bleu a choisi pour vous quelques belles histoires pour vous accompagner ce week-end. Dans notre sélection cette semaine : de belles initiatives pour la mobilité des personnes handicapées, une belle amitié entre des seniors et des boules de poils et des jeunes arbitres prometteurs.

Stéphane Knoerr, Strasbourgeois -co-inventeur du TraceS le fauteuil roulant tous chemins © Radio France

👍 Stéphane Knoerr et Serge Klipfel ont fondé la société 2KS en 2009 pour commercialiser leur fauteuil roulant tout chemin.

Avec mon ami Serge Klipfel, nous n'avons pas attendu de la part des gouvernements que les choses bougent, on a décidé il y a dix-sept ans de créer notre fauteuil tout chemin "Trace" pour parcourir tous les types de chemins qu'on peut rencontrer dans la ville et à la campagne.

👉 Une belle innovation à retrouver sur France Bleu Alsace et France Bleu Elsass

⛵ Une application bretonne permet aux aveugles de faire de la voile de manière plus autonome. Un Brestois a développé grâce à son association Orion une application qui rend la voile accessible, grâce à un système de commandes vocales.

On entend le vent dans la voile : quand on borde trop la voile, le bateau ralenti, on peut le ressentir !