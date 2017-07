Le JBN - Des bébés animaux, un match de titans et des galets sur l'Himalaya

France Bleu a choisi pour vous quelques belles histoires pour vous accompagner ce week-end. Dans notre sélection cette semaine : un match de football/rugby de champions, seize marcheurs sur l'Himalaya et des bébés animaux très mignons.

Un bébé girafe naît devant les visiteurs au Safari de Peaugres

Nafasi est née samedi dernier devant les visiteurs du Safari de Peaugres - Capture d'écran Safari de Peaugres

👶 Un bébé girafe de Rothschild a vu le jour devant les visiteurs du parc animalier. Après 15 mois dans le ventre de sa mère, cette petite femelle a d'abord fait une chute de 2 mètres de haut, car les girafes mettent bas debout. Son nom : Nafasi, qui veut dire "chance" en Swahili (langue parlée au Kenya notamment), car les girafes de Rothschild sont une espèce menacée.

France 98 et le Stade Toulousain font le show pour la bonne cause

Les champions du monde 98 et les rugbymen du Stade Toulousain, réunis pour la photo de famille d'avant-match. © Radio France - Rémi Vallez

⚽️🏉 Zidane, Deschamps, Lizarazu, Barthez… Au Stade Ernest Wallon, les champions du monde de 98 ont défié les rugbymen du Stade Toulousain lors d'une rencontre caritative pour l’association de Pascal Olmeta "Un sourire, un espoir pour la vie".

Bientôt un bébé panda au ZooParc de Beauval ?

Une naissance est un événement exceptionnel pour cette espère dont la période de reproduction dure 48 heures par an © Maxppp - Maxppp

🐼 Suspense au ZooParc de Beauval : Huan Huan, la femelle du couple de pandas géants présente des signes d'une possible gestation ces jours-ci. Il s'agirait d'un événement rarissime, pour cette espèce dont la période de reproduction dure 48 heures par an.

Les marcheurs de l'Himalaya ont réussi leur ascension !

Les marcheurs sur le toit du monde installent les 86 galets en hommage aux victimes © Radio France - Justine Leclercq

"Nous avons réussi !" Trois mots pour indiquer que l'équipe d'"Exploits sans frontières" a atteint le sommet de l'Himalaya en Inde et a donc réalisé leur objectif : déposer sur le toit du monde 86 galets peints en bleu, blanc et rouge et marqués du nom des victimes de l'attentat de Nice du 14 juillet 2016.

Loire : trois petits frères et sœurs tigres prennent leurs marques au refuge de Saint-Martin-la-Plaine

La même portée et le même destin pour ces tigres de Sibérie. © Radio France - Angy Louatah

🐯 Les animaux retrouvés en mars déshydratés et sales dans un aéroport au Liban vont passer (au moins) quelques mois dans la Loire pour se refaire une santé.

