Le JBN - Des cadeaux solidaires, des éboueurs au grand coeur et une campagne contre le sexisme des jouets

France Bleu a choisi pour vous quelques belles histoires pour vous accompagner ce week-end. Dans notre sélection cette semaine une spéciale enfants avec des cadeaux solidaires pour Noël, des éboueurs au grand cœur et une campagne de publicité contre le sexisme des jouets.

Donner des jouets d’occasion plutôt que de les jeter

La hotte de la médiathèque de Longeville-lès-Saint-Avold

Donner avant de recevoir, c'est le programme de l'opération de "Laisse parler ton cœur", à l'approche de Noël. Donner des jouets d'occasion à Emmaüs, avant que vos enfants en reçoivent à nouveau. Une soixantaine de points de collecte sont installés en Moselle.

Les éboueurs de Pau se mobilisent pour les enfants malades

À Pau, les éboueurs se mobilisent pour les enfants malades © Radio France - Maud Calvès

Les éboueurs de Pau se cotisent pour venir en aide aux enfants malades avec leur association "Les éboueurs ont du coeur". Du 20 novembre au 13 décembre, les fonds donnés par les éboueurs seront reversés à une association caritative qui réalise les derniers rêves des enfants malades.

Un Nordiste reçoit le prix européen de lutte contre l'homophobie

En octobre dernier, Stéphane Corbin a reçu le prix Tolerantia, qui met à l'honneur des initiatives pour lutter contre l'homophobie. Formé au conservatoire de Douai, Stéphane Corbin est auteur-compositeur, et à l'origine du collectif d'artistes Les Funambules.

Une campagne anti-jouets sexistes fait le buzz

Les affiches de la campagne "L'égalité commence avec les jouets" - Jouer l'égalité.fr

Une campagne d'affichage créée par une association de Cergy (Val-d'Oise) a bien failli tomber dans l'oubli. Mais c'était sans compter la magie d'Internet et des partages sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui les affiches intitulées "L'égalité commence avec les jouets" fait le tour du web.

Un loto pour sauver son patrimoine

Les halles de Luynes remontent au XVe siècle. Ce sont les plus vieilles de Touraine - Bertrand Ritouret

Et si on sauvait le patrimoine français en péril avec un loto ? C'est l'idée de la ministre de la Culture Françoise Nyssen. Dans la commune de Luynes (Indre-et-Loire), qui regorge de monuments romains ou médiévaux, on applaudit cette proposition.