Le JBN - Des chats choyés, une colo sans frontières et la lutte contre le gaspillage alimentaire

France Bleu a choisi pour vous quelques belles histoires pour vous accompagner ce week-end. Dans notre sélection cette semaine : Des chats de toutes les couleurs chouchoutés, une colo avec des copains du monde entier et une appli contre le gaspillage alimentaire.

Une journée internationale pour valoriser les chats noirs

Journée internationale du chat noir © AFP

🐱 Tous les 17 août, les chats noirs sont célébrés lors du "Black Cat Appreciation Day". Dans l'inconscient collectif, sans qu'on en connaisse réellement les raisons, le chat noir véhicule de nombreuses superstitions et autant de peurs. Il serait responsable de nombre de malheurs et il paie fort cher ces croyances infondées.



Les chats peuvent eux aussi partir en vacances

Igor est un des quinze pensionnaires de l'hôtel "Les Chatelains de Dame Nature © Radio France - Mickaël Chailloux

🐱 Un hôtel un peu particulier, bien caché entre les arbres à Jurançon, accueille de drôles de clients : des chats. L'hôtel Les Chatelains de Dame Nature a été créé il y a cinq ans par Sabrina Arto. D'abord situé à Rebenacq, il est depuis un an installé à Jurançon, dans un espace rénové spécialement pour nos amis à quatre pattes.



Les vacances avec des copains du monde entier

Un séjour jusqu'au 26 août prochain entre Paris et La Bourboule pour 36 enfants pris en charge par le Secours populaire © Radio France - Charlotte Jousserand

☀ La colonie des Copains du Monde s'est installée pour la deuxième année consécutive à La Bourboule. 36 enfants de plusieurs nationalités vont passer dix jours ensemble grâce au Secours populaire du Puy-de-Dôme.



Une appli pour lutter contre le gaspillage alimentaire arrive à Dijon

Visuel de l'application Too Good To Go - DR

🍴 L'application pour téléphone "Too Good To Go" (trop bon pour être jeté) a pour but de lutter contre le gaspillage alimentaire. Elle met en relation des professionnels de la restauration avec des clients en fin de journée.



Kévin, jeune autiste, a reçu des milliers de lettres et de colis pour son anniversaire

Certaines lettres sont ornées de dessins © Radio France - Tim Buisson

❤ Le père de Kévin a lancé un appel sur les réseaux sociaux la semaine dernière pour que son fils reçoive des cartes et des dessins pour son anniversaire. Il en espérait une trentaine, il en a finalement reçu des milliers

