Le JBN - Des collégiens généreux, un jeu vidéo très utile et une reconversion professionnelle

France Bleu a choisi pour vous quelques belles histoires pour vous accompagner ce week-end. Dans notre sélection cette semaine : un sans-abri devenu cuisinier, des élèves mobilisés et un jeu vidéo pour détecter les troubles de l'apprentissage.

Une bibliothèque en Guinée financée par des collégiens auxerrois

Les livres ont été récoltés plus rapidement que prévu ! © Maxppp -

"Ce sera une seule salle, avec des étagères remplies de livres. Il n’y aura pas de tables à l’intérieur. Peut-être que comme il fait beau là-bas, ils pourront lire dehors." - Céline, élève de troisième, responsable du projet

📕 Les élèves du Club Parrainage du collège Paul Bert à Auxerre aident à construire une bibliothèque en Guinée, dans le village de leur filleule, une jeune fille de 16 ans.

👉 Une bonne nouvelle racontée par France Bleu Auxerre

DysApp : un jeu vidéo poitevin pour détecter dyslexie, dyspraxie et autres "dys" dès l'école primaire

A l'écran, la copie d'un texte écrit par un élève "dys" âgé de 10 ans. Aujourd'hui, et grâce à un suivi adapté, il est en math sup. © Radio France - Isabelle RIVIERE

📱 Dyslexie, dysgraphie, dyspraxie : des chercheurs de l'Université de Poitiers planchent sur un jeu vidéo sur tablette pour détecter dès le CM1 les élèves atteints de troubles de l'apprentissage. Le projet intitulé DysApp sera testé dans les écoles poitevines dès 2018.

👉 Une bonne nouvelle racontée par France Bleu Poitou

Lille : quand un sans-abri devient cuistot

Ludovic et Maxence devant le restaurant "Chez Max" © Radio France - Cécile Bidault

"Ça m'a sauvé, c'est un miracle, parce que tout m'est arrivé d'un seul coup, le travail, le logement."

🍴 A Lille, la belle histoire de Max et Ludo : le premier est restaurateur dans le centre-ville, le second était sans-abri, à la rue depuis trois ans, malgré une formation de cuisinier. Après un premier poste de plongeur, Max a embauché Ludo dans son restaurant en tant que second de cuisine.

👉 Une jolie histoire racontée par France Bleu Nord

Des petits Perpignanais mettent la main à la pâte pour nettoyer leur quartier

Toutes les classes de l'école Victor Duruy, à Perpignan, ont participé à l'opération de chasse aux déchets. © Radio France - Marie Rouarch

"C'est beaucoup tout de même, alors que c'est un petit quartier, y'a pas beaucoup de monde mais y'a beaucoup de déchets !"

🗑 Les enfants du Bas-Vernet travaillent pour embellir leur quartier. Les élèves ont participé à une chasse aux déchets à Perpignan. L'occasion de les sensibiliser au tri et au recyclage.

👉 Une belle initiative racontée par France Bleu Roussillon

Le buffet engagé : un fast good solidaire et écolo qui cartonne

Benoît Mignot le tout jeune patron du Buffet engagé © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

🍴 Le Buffet Engagé à Valenciennes sert des box à petits prix avec des produits à plus de 90% issus des producteurs régionaux. Un restaurant solidaire qui sert aussi des repas aux SDF et qui va bientôt s’agrandir.

👉 Une jolie histoire racontée par France Bleu Nord