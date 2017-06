Le JBN - Des hommes et des loups, une écharpe longue comme un jour sans pain et une carte postale voyageuse

France Bleu a choisi pour vous quelques belles histoires pour vous accompagner ce week-end. Dans notre sélection cette semaine : de la "mignonitude" avec des louveteaux, un saut en parachute et des mamies tricoteuses.

Ce qui est rare est précieux, surtout chez les Casoars à casque

Un casoar à casque © Maxppp -

🐣 Le zoo du Lunaret à Montpellier a vu naître, fin mai, un poussin de Casoar à casque, spécimen extrêmement rare en captivité. On ne compte en moyenne que six à sept naissances par an dans le monde.

Le dépassement de soi en sautant dans le vide

Dans l'avion, les jeunes et leurs accompagnateurs attendent la lumière verte © Radio France - Delphine Martin

Pour se surpasser, connaitre de nouvelles choses... Kaëlle

✈ Dix jeunes de l'Essonne et de l'Yonne ont eu droit à un saut en tandem ce lundi, à l'aérodrome de Chéu - Saint-Florentin (Yonne) à l’initiative du Secours Populaire et du club de parachutisme "Paris Jump".

Les petits loups du parc de Sainte-Croix à Rhodes sont identifiés

Les soigneurs du parc de Sainte-Croix avec les 5 petits loups - Parc de Sainte-Croix

🐺 Depuis 1986, le parc de Sainte-Croix à Rhodes accueille des loups gris d'Europe. Il y a un mois, 5 louveteaux sont nés, les soigneurs du parc ont pénétré ce mardi dans le territoire des loups gris pour les identifier: Il s'agit de 3 mâles et 2 femelles.

Une petite carte fait le tour du monde après un lâcher de ballons

La carte est aussi allée au pied d'une pyramide au Mexique - Sophie Navrez

✉ En février dernier, les élèves de l'école Léo-Lagrange de Haubourdin ont lâché des ballons à l'occasion de l'inauguration d'une fresque, sur les murs de l'établissement. L'un des ballons a été retrouvé à Merville. Alain Caillé, un photographe de Bailleul, l'a découverte et ne s'est pas contenté de la ramasser. Il a décidé de l'envoyer à des connaissances, basées aux quatre coins du monde.

Tisser un lien social en tricotant

Depuis décembre elles tricotent l'écharpe la plus longue de la Creuse © Radio France - Thomas Schnell

❤ Les mamies du quartier de Brésard à Guéret ont relevé le pari fou de tricoter la plus longue écharpe de la Creuse : 62 mètres ! Ce travail collectif a pour but d'intégrer les jeunes et les moins jeunes dans la vie de quartier.

