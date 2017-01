Le JBN - Des innovations Made in France, un anonyme très généreux et des photos qui viennent de loin

France Bleu a choisi pour vous quelques belles histoires pour vous accompagner ce week-end. Dans notre sélection cette semaine : la France vue depuis l'espace, un don de 4.500€ et des Français au salon mondial de l'innovation.

Les régions françaises en force au salon mondial de l'innovation, le CES de Las Vegas

Le CES est le salon incontournable pour les fans de nouvelles technologies © Maxppp - MIKE NELSON

💻 La 50e édition du CES (Consumer electronic show), le salon mondial de l'innovation électronique, s'est ouverte jeudi à Las Vegas, aux États-Unis. Les régions françaises y sont très bien représentées, avec 275 stands.

Un don anonyme de 4 500 € pour le secours populaire

4500 euros en petites coupures

👏 Pour le comité local de Vendin-les-Béthune (62) c'est un peu comme un conte de fées des temps modernes : un généreux donateur anonyme a fait un don de 4 500€ à l'association qui prend en charge une quarantaine de familles sur la commune.

L'Oasis du Cens, un nouveau potager urbain en permaculture à Nantes

L'Oasis du centre, en plein centre-ville © Radio France - Marion Fersing

🌱 L'Oasis du Cens, c'est le nom du potager urbain qui vient de commencer à être cultivé près du Petit-port à Nantes. Son originalité ? La permaculture. Les fruits, légumes et plantes aromatiques poussent de la façon la plus naturelle possible en se servant des propriétés des uns et des autres.

En Puisaye, la culture par et pour tous, grâce à Solidart

La plupart des salariés de Solidart sont en contrat d'insertion, une bouffée d'air pour ces gens auparavant éloignés de l'emploi © Radio France - Kevin Dufrêche

🎨 Permettre à des artistes d'exposer dans des restaurants, ou à des groupes de musique de jouer dans une ferme lors de ventes directes du producteur aux consommateurs, c'est le genre d'événements permis grâce à l'action de Solidart. Créée il y a cinq ans à Bléneau, l'association met en relation les acteurs de la culture et les entreprises ou associations, pour créer du lien, et favoriser les échanges entre des mondes qui se regardent, sans se parler. Le tout en donnant du travail à des personnes éloignées de l'emploi.

La France vue de l'espace grâce aux photos de Thomas Pesquet

Thomas Pesquet le jour de son décollage © AFP - Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

🚀 Depuis son décollage pour l'espace en novembre dernier, Thomas Pesquet partage sur internet ses photos prises depuis la station spatiale internationale. L'astronaute français ne manque pas d'immortaliser régulièrement son pays. Retrouvez ces clichés sur notre carte.

