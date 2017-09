Le JBN - Des médiateurs en culotte courte, un objectif zéro déchet et du café in English only

France Bleu a choisi pour vous quelques belles histoires pour vous accompagner ce week-end. Dans notre sélection cette semaine : des enfants qui règlent les conflits eux-mêmes, un groupe pour parler anglais autour d'un café et un objectif zéro déchet.

À Quetigny, les enfants règlent les conflits eux-mêmes dans la cour de récré

Des règles simples et des pictogrammes pour aider les élèves à s'exprimer © Radio France - Anne Pinczon du Sel

"Des enfants qui ont parfois des difficultés scolaires s'avèrent être d'excellents médiateurs. On fait une grande cérémonie de remise de diplômes, les parents sont fiers de venir à l'école et de voir leurs enfants mis à l'honneur pour des compétences qui n'apparaissent pas dans le livret scolaire."

"Qu'est ce que vous préférez ? Aller dans la salle de médiation ? Aller voir la maîtresse ? Ou régler ça vous même ?" Christella et Avril, gilet jaune sur le dos interviennent dans une bagarre entre Antonin et Kaïs pour une histoire de cerceau. Elles ont reçu l'an dernier leurs diplômes de médiatrices, et depuis lundi, elles ont repris du service dans la cour de récréation de l'école élémentaire Les Huches à Quetigny. Le dispositif existe depuis 2010 dans l'école, et les enseignants comme les élèves en sont ravis.

Près de Rennes, Dark Vador et les stormtroopers mobilisés contre la mucoviscidose

La force des sith et des nez rouges réunis - Tous se rendent dans les hôpitaux pour émerveiller les enfants © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Pour récolter des fonds en faveur des associations qui se mobilisent contre la mucoviscidose, de nombreuses activités étaient proposées ce dimanche à Liffré : tir à l'arc, pêche à la ligne... Et surtout la présence d'un jedi et de Dark Vador.

Strasbourg : des autocollants anti-gaspillage dans les commerces

Un petit sticker rond vert et blanc est désormais collé sur la devanture d'une quarantaine de restaurants et commerçants de Strasbourg, une soixantaine si l'on prend en compte toute l'Eurométropole. Sur ce sticker est inscrit "Ici utilisez vos sacs à vrac et boîtes propres". L'objectif de l'association est simple : inviter les gens à utiliser des contenants réutilisables (boîtes en plastique, sacs à vrac ou encore bocaux).

À Joigny, on prend le café in English only

Une partie du groupe du "café-tchat" © Radio France - Lisa Guyenne

Samedi matin, 10 heures. On se retrouve au café du Jean, en plein centre-ville de Joigny. On se salue, on discute, on sucre son café... Bien loin de l'ambiance d'une salle de classe, le but du "café-tchat" est surtout d'apprendre en se faisant plaisir. Le groupe d'une dizaine de personnes est hétéroclite, de tous âges, de toutes professions et de tous niveaux d'anglais.

Une collégienne janzéenne se mobilise contre le harcèlement scolaire avec son association

Kiara est bien décidée à se reconstruire après avoir été harcelée au collège, et à aider les autres victimes à en faire de même © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

"C'était des insultes. Au collège. Au début un peu sur Snapchat aussi, je recevais des photos de doigts d'honneur, mais j'ai vite bloqué ça"

Kiara a été victime de harcèlement scolaire en classe de sixième. Elle a depuis créé l'association Marcel Ment avec sa mère et celle de Christopher, un autre élève de son collège harcelé qui s'est suicidé en avril dernier.

