Le JBN - Des petits footballeurs à coller, tisser des liens numériques avec nos aînés et des miraculés de la montagne

France Bleu a choisi pour vous quelques belles histoires pour vous accompagner ce week-end. Dans notre sélection hebdomadaire : des petits footballeurs en vignette, des liens familiaux renforcés grâce à une application et des miraculés alpins.

Noan très fier de son album © Radio France - Vincent Hulin

⚽️ À l'image des albums Panini, le club de foot de Jaunay-Clan près de Poitiers vient de sortir son propre album de vignettes autocollantes. Un véritable succès !

Ça fait parler de nous, on voulait créer du lien entre tous nos joueurs, et ça marche très fort, on a été en rupture de stocks - Yannick Méthivier, président de l'US Jaunay-Clan