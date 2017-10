Le JBN - Des pompiers remerciés, une expédition pour l'accessibilité et des poules qui recyclent

France Bleu a choisi pour vous quelques belles histoires pour vous accompagner ce week-end. Dans notre sélection cette semaine : des pompiers remerciés pour leur action, une expédition pour l'accessibilité des personnes handicapées et des poules championnes du recyclage.

👨‍🚒 Le jeune Camille, 9 ans, a tenu à remercier lui-même les pompiers de Belfort Sud pour l'avoir secouru lors d'un grave accident de voiture en juillet. Il est venu à la caserne avec gâteaux et jus de fruits.

👍 Yann Jondot, élu breton paralysé du bas du corps, s'attaque en joëlette au mythique Kilimandjaro (5 890 mètres). Le Bourguignon Arnaud Chassery, notamment, l'accompagne. Leur mission : gagner le sommet pour défendre l'accessibilité pour les personnes atteintes de handicap.

👶 Les responsables de la micro-crèche "Les Petits Chaperons Rouges" de Longvic ont apporté des jouets et des vêtements à l'association "Les Bébés de la Ch(o)uette", une association qui aide les enfants hospitalisés. Un exemple de solidarité initié par les parents et le personnel du CHU de Dijon.

Deux poules ingurgitent en moyenne 300 kilos de déchets ménagers par an et en échange elles donnent entre 200 et 250 oeufs par an et par poule - Thibault Pathias, conseiller municipal en charge de l'opération