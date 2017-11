Le JBN - Des poules qui rapprochent, des animaux sauvés et des initiatives pour les seniors

France Bleu a choisi pour vous quelques belles histoires pour vous accompagner ce week-end. Dans notre sélection cette semaine : un poulailler pédagogique, des animaux secourus et des tablettes simplifiées pour les seniors.

Un chat tombé dans un puits de 40 mètres sauvé par les pompiers d'Indre-et-Loire

Il a fallu l'intervention du Groupe de Reconnaissance et d'Intervention en Milieux Périlleux pour sauver le félin - Fabrice Dragan/SDIS 37

Un chat un peu trop curieux a fait une chute dans un puits de 40 mètres de profondeur dans la commune du Bournan. Il a été sauvé par les pompiers, pour le plus grand bonheur de ses propriétaires.

Une belle histoire racontée par France Bleu Touraine

Internet facile pour les aînés grâce à une tablette simplifiée

François Pernice travaille surtout comme prestataire de service pour des entreprises. Mais, confronté au besoin de communiquer avec ses aînés, il a développé une interface très facile d'usage, appelée Ordimemo © Radio France - Gérard Fourgeaud

Une start-up de Saint-Marcellin sort une nouvelle version simplifiée d'une tablette pour le troisième âge. L'objectif : permettre aux personnes qui ne connaissent rien à internet de pouvoir regarder les photos que leur envoient leur enfants, de pouvoir lire des messages, de savoir à quelles heures prendre ses médicaments. Et pour les familles qui sont parfois loin de savoir que l'aîné va bien et a pris ses médicaments. Et tout cela en effleurant une seule touche sur l'écran.

Une bonne initiative racontée par France Bleu Isère

Riedisheim : les écoliers, les habitants et les personnes âgées réunis autour d'un poulailler pédagogique

Un poulailler pédagogique a été installé près de l'école Lyautey © Radio France - Guillaume Chhum

Un poulailler pour lieu de rencontre. C'est ce qui se passe en ce moment à Riedisheim. Un poulailler pédagogique vient d'être installé. Trois poules ont pris leurs quartiers dans les lieux. Le poulailler est installé près de l'école Lyautey, à deux pas de l'accueil de jour "Les Collines " et de l'EHPAD.

Une bonne initiative racontée par France Bleu Alsace

A Tonnerre, l'aquagym muscle le moral des seniors !

La piscine de Tonnerre propose 2 séances d'aquagym par semaine pour les seniors © Radio France - Charlotte Lalanne

Un cours d'aquagym cartonne à la piscine de Tonnerre. Deux fois par semaine, une trentaine de seniors sautent dans le petit bassin pour une heure de sport, mais aussi de détente et de rigolade. Pour profiter au maximum, on se retrouve un quart d'heure avant le cours pour causer un peu et pourquoi pas échafauder un plan d'attaque : "Où est Josette ? Je vais lui mettre la tête sous l'eau !" fanfaronne Jocelyne devant ses copines hilares.

Une bonne initiative racontée par France Bleu Auxerre

Dordogne : des chasseurs sauvent deux cerfs emmêlés dans des cordages

Les animaux étaient bien empêtrés - SM

Trois chasseurs sont venus en aide à deux cerfs à Bourniquel au nord de Beaumont-du-Périgord. Ils étaient emmêlés dans des piquets et des cordages.

Une bonne initiative racontée par France Bleu Périgord