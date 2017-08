Le JBN - Des prénoms trouvés, un bague et un perroquet retrouvés

France Bleu a choisi pour vous quelques belles histoires pour vous accompagner ce week-end. Dans notre sélection cette semaine : des lionceaux enfin baptisés, des pieuvres tricotées qui réconfortent les bébés prématurés et un papa qui fait une belle surprise pour l'anniversaire de son fils autiste.

Bao et Wouri les prénoms des deux petits lions nés au Zoo de La Flèche en mai dernier

Les lionceaux blancs ont été baptisés par les internautes - Zoo de la Flèche

❤ 58 000 personnes ont voté sur la page Facebook du zoo sarthois pour baptiser les deux petits lions nés le 23 mai dernier. Les deux prénoms retenus : Bao comme le baobab et Wouri comme un fleuve du Cameroun.



La belle surprise du papa de Kévin pour le 11e anniversaire de son fils autiste

Kévin, entouré de sa famille, s'attend à recevoir des dizaines de lettres pour son anniversaire le 17 août © Radio France - Paul Bohec

🎂 Le père du petit Kévin, bientôt onze ans, voulait lui faire une surprise pour son anniversaire. Il a posté un message sur les réseaux sociaux pour demander aux internautes de lui envoyer des lettres par la poste car Kévin va fêter son anniversaire le 17 août seul, sans copains.



Elles tricotent pour des bébés prématurés

Des pieuvres en tricot pour soulager les bébés prématurés au CHU de Montpellier - PPSC

🐙 Depuis un an, l'association "Petite pieuvre sensation cocon" travaille en lien avec le service réanimation néonatale du CHU Arnaud de Villeneuve à Montpellier. Une dizaine de tricoteuses bénévoles confectionnent des pieuvres en coton. De véritables objets thérapeutiques.



La mariée a retrouvé son alliance

Marlène et Sébastien Vervisch, heureux couple de Linselles © Radio France - Stéphane Barbereau

💍 Un couple de Linselles, dans la métropole lilloise, vient de vivre un miracle à l'heure des réseaux sociaux. Marlène avait perdu sa bague de mariage sur une plage normande il y a plus d'un an. Un chasseur de métaux l'a retrouvée, partagée sur Facebook et la rendra bientôt à sa propriétaire.



Le perroquet Tao est revenu

Le perroquet était parti écouter les concerts du festival de musique du monde - Capture Facebook

🐦 L'appel à témoins a porté ses fruits. La propriétaire de Tao, le perroquet qui avait fugué sur un parking au festival du Bout du Monde à Crozon dans le Finistère, a retrouvé son volatile.

Il était sur un fil électrique, il regardait tout le monde, et il disait 'Tu chantes? Tu chantes?' Il dansait et il chantait !

