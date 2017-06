Le JBN - Des réunions de jumeaux, une chanson qui sauve et un aigle retrouvé

France Bleu a choisi pour vous quelques belles histoires pour vous accompagner ce week-end. Dans notre sélection cette semaine : un aigle royal de retour, une chanson des gestes qui sauvent et un pique-nique de jumeaux.

L'acteur écossais Scott Kyle (Outlander) initie des jeunes au théâtre à Colmar

Scott Kyle pendant son initiation au théâtre © Radio France - Guillaume Chhum

👍 L'acteur écossais Scott Kyle était à l'Institut Saint-Joseph de Colmar. Initiation au théâtre, soirée avec les adolescents, l'acteur de la série "Outlander" a réalisé le rêve de leur enseignante : être auprès de ces jeunes en situation de handicap. Une journée inoubliable pour eux.

Une chanson des pompiers du Var pour apprendre les gestes qui sauvent

Les pompiers répètent les gestes de premiers secours © Maxppp -

🎶 C'était un défi : placer dans un chanson le verbe "défibriller". L'auteur de la chanson des pompiers du Var y est parvenu. Ça s'appelle la chanson des gestes qui sauvent. Le refrain est simple à retenir : "Alerter, masser, défibriller. Trois gestes qui peuvent tout changer, oh oh oh oh !"

Toulouse : le collectif Champ d'Actions se mobilise pour nettoyer les berges de Garonne

Planches de bois, déchets industriels, mégots, bouteilles de verre, pneus.. les bénévoles de Champ d'Actions trouvent de tout lors de leurs expéditions. © Radio France - Rémi Vallez

🗑 Des gants de jardinage, des bottes en caoutchouc, de grands sacs poubelles, et c'est parti ! Sur les berges de Garonne, une trentaine de bénévoles de l'association Champ d'Actions traque les moindres déchets cachés sur les bords du fleuve. Depuis le mois de février, ils ont déjà mené environ une douzaine d'opérations de nettoyage dans le département.

Le bonheur d'avoir des jumeaux dans l'Yonne

Les jumeaux et leurs familles réunis lundi à Toucy à l'initiative de l'association Jumeaux et plus 89 © Radio France - Maud Levesqueau

Je dois être adroite des deux mains. Un biberon avec un bébé dans le transat, un autre avec le bébé dans les bras.

👶👶 L'association Jumeaux et plus de l'Yonne a organisé un pique-nique au poney-club de Toucy. Elle permet aux familles d'échanger sur la particularité d'élever des jumeaux et les astuces à mettre en place.

Le fauconnier drômois retrouve son aigle royal qui s'était échappé

L'aigle royal Baïkal est de retour chez son fauconnier après s'être enfui durant 6 jours © Radio France - Paul Ferrier

🦅 L'aigle royal Baïkal est de retour chez son maître à Châteauneuf-sur-Isère dans la Drôme. Le rapace s'était échappé lundi dernier. Après avoir parcouru des centaines de kilomètres et recueilli des dizaines de témoignages, Kilian Martel, le fauconnier, a récupéré son oiseau.

