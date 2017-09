Le JBN - Des rillettes solidaires, un travail de mémoire 2.0 et une doyenne de la petite reine

France Bleu a choisi pour vous quelques belles histoires pour vous accompagner ce week-end. Dans notre sélection cette semaine : de rillettes pour venir en aide aux victimes de l'ouragan Irma, une application pour retrouver les tombes des soldats morts pour la France et une doyenne du cyclisme.

Opération de solidarité pour les victimes de l'ouragan Irma avec des pots de rillettes

Franck Seveau se dit profondément marqué par le drame vécu par les Antillais © Radio France - Bertrand Hochet

❤ À Bouloire, un boucher-charcutier reverse 50 centimes par pot de rillettes à la Croix Rouge. Opération de solidarité pour aider à la reconstruction des îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy après le passage de l’ouragan Irma la semaine dernière.



À 87 ans, Monique parcourt la France à vélo

Monique et le vélo, une passion qui défie l'âge et le temps © Radio France - William Giraud

🚲 Monique Raimbault a une énergie incroyable et une passion pour le vélo qui n'a fait que croître au fur et à mesure de ses périples. À 87 ans, cette retraitée châtelleraudaise continue de parcourir la France à vélo et à gravir des cols à 800 mètres.



Devoir de mémoire pour les soldats "Morts pour la France"

Six tombes sont pour l'instant géolocalisées à Vitry-aux-Loges © Radio France

📱 Afin de préserver la mémoire des soldats "Morts pour la France", l'association Le Souvenir Français a lancé une application (Mémoiredhomme) pour géolocaliser leurs tombes. Le cimetière de Vitry-aux-Loges est l'un des premiers à l'avoir déployé en France.



Malone, le chien abandonné à Oloron, a été récupéré par son éleveur

Malone, l’éleveur et sa fille - Mohamed Tanji

🐶 Malone, un berger malinois de 11 mois a été retrouvé le week-end dernier attaché à un arbre au bord du gave à Oloron. La puce a permis de retrouver le propriétaire. Les gendarmes ont pu également retrouver son éleveur, Mohamed Tanji, et ce dernier est furieux du comportement de l'ancien propriétaire.



Et oui, le bonheur au travail existe !

Florent Voisin, responsable de la qualité de vie au travail chez OVH à Roubaix - OVH

😃 De plus en plus d'entreprises font appel à des CHO, "Chief Happiness Officers", responsables du bien-être des salariés. Ce concept né aux Etats-Unis débarque chez nous. À Roubaix, chez OVH, le leader européen du cloud, un CHO officie auprès de ses salariés.



