Le JBN - Des sports originaux, un quartier de street art et des défis pour l'environnement

France Bleu a choisi pour vous quelques belles histoires pour vous accompagner ce week-end. Dans notre sélection cette semaine : des sports méconnus, un quartier des graffeurs et des commerçants qui se mobilisent pour l'environnement.

S'essayer à des sports originaux, c'est possible en Vaucluse

Vous connaissez le parkour ? À #Orange, il y a des amateurs ! #Vauclusepic.twitter.com/w5SmOrHCtu — Kevin Dufreche (@Kevin_Dufreche) November 3, 2017

Oubliez les traditionnels football, tennis et course à pied : en Vaucluse, beaucoup de sports méconnus sont à découvrir. Motoball, trottinette électrique, course d'orientation ou parkour, le choix est large et plutôt original.

Dans le Pas-de-Calais, une église retrouve le chauffage grâce à un généreux donateur

L'église d'Haillicourt, près de Bruay la Bussière (Pas de Calais) © Radio France - Stéphane Barbereau

C'est un don forcément tombé du ciel ! A Haillicourt, près de Bruay la Bussière (Pas-de-Calais), les fidèles se plaignaient depuis des années d'un chauffage défaillant. Réparer l'installation coûtait 15.000 euros. Les travaux ont été réalisés grâce à un donateur anonyme.

Yonne : des collégiens de Sens apprennent l'astronomie, en anglais

Miles Hudson, professeur de physique venu de Newcastle (Royaume-Uni) a proposé trois ateliers de physique autour de l'astronomie à ces élèves du collège des Champs Plaisants (Sens, Yonne) © Radio France - Renaud Candelier

Pour ces ateliers "sciences in schools", un professeur britannique de physique vient une matinée les aider à fabriquer un téléscope et à calculer eux-même l'âge de l'univers. Ces ateliers scientifiques coordonnés par le British Council ont un objectif : donner à l'anglais un côté pratique et ludique.

Indre-et-Loire : commerçants et artisans relèvent des défis en faveur de l'environnement

Chaque lavabo du salon de coiffure est équipé d'un économiseur d'eau © Radio France - Aurore Richard

Des boulangers, des garagistes, des restaurateurs.... 32 artisans et commerçants de la communauté de communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan se sont engagés en faveur de l'écologie. Ils participent à un éco-défi lancé par les Chambres des Métiers. Pour obtenir le label, ils avaient trois défis à relever : trier ses déchets, économiser l'eau ou encore réduire ses emballages.

Marseille envisage de créer son quartier des graffeurs, comme à Miami

Quartier Wynwood Miami © Radio France - Laurent Grolée

Comme à Miami, Marseille envisage de créer son quartier des graffeurs. Des artistes qui ont recouvert les murs de tout un quartier, c'est Wynwood.

