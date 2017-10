Le JBN - Des toutous au bureau, le jaune comme couleur tendance et une écharpe pour le Téléthon

France Bleu a choisi pour vous quelques belles histoires pour vous accompagner ce week-end. Dans notre sélection cette semaine : le chien comme meilleur ami au travail, la couleur jaune qui sauve la vie et le projet de l'écharpe la plus longue du monde pour le Téléthon.

Les animaux de compagnie, les nouvelles mascottes du bureau ?

🐶🐱 Et si vous pouviez emmener votre compagnon à quatre pattes au travail ? La tendance "Pets at work", littéralement "animaux au travail", est surtout développée pour l'instant aux Etats-unis, notamment dans la Silicon Valley ou dans les start-ups. Élisa Gorins, maîtresse de Nala, son épagneul papillon de six ans, nous raconte son histoire.

"Osez le jaune !", une vidéo insolite pour inciter les cyclistes à porter un gilet jaune

🚲 Le Conseil Municipal des Jeunes de Challans (Vendée) a choisi de miser sur l'humour pour sa campagne de prévention routière et pour inciter les cyclistes à porter un gilet jaune. Ils ont réalisé une vidéo insolite !

Quand le rire rapproche les générations

Des petits chevaux revisités avec des questions de culture générale qui dépassent les générations © Radio France - Renaud Candelier

😊 Au lycée Saint-Colombe, près de Sens, des élèves se destinant aux métiers de l'aide à la personne ont réalisé des jeux de société dans le but d'y jouer avec des personnes du grand âge. Une rencontre intergénérationnelle dans le cadre scolaire pour ces élèves de première mais qui avait tout l'air d'une récréation.

Faire la plus longue écharpe du monde pour le Téléthon

La maison de retraite de Meymac participe au défi avec un atelier tricot toutes les semaines © Radio France - Philippe Graziani

❤ C'est le défi fou lancé par le comité d'organisation du Téléthon : relier Meymac, ville du lancement du Téléthon l'an dernier, à Beynat, ville lancement cette année, par une écharpe de laine. 79 kilomètres de tricot. Et pourquoi pas plus encore ?

Voyage autour du monde en cartes postales

Les premières cartes postales arrivent à Désertines © Radio France

✉ C'est une bouteille à la mer numérique, lancée depuis l'école de Désertines dans le bocage mayennais, qui a traversé tous les océans. Des écoliers mayennais veulent recevoir des cartes postales du monde entier, le monde entier leur répond.

