Le JBN - Doudou recherche propriétaire désespérément, une mamie future bachelière et deux danseuses hors du commun

France Bleu a choisi pour vous quelques belles histoires pour vous accompagner ce week-end. Dans notre sélection cette semaine : 112 000 partages Facebook pour retrouver le propriétaire d'un doudou perdu, une mamie future bachelière et deux danseuses pleines de talent.

Kaysersberg, le village préféré des Français

🎉 Treize villages étaient en lice mais c'est Kaysersberg, dans le Haut-Rhin, qui a été élu village préféré des Français ce mardi soir lors du concours sur France 2.

À la recherche du propriétaire du doudou perdu

Le doudou retrouvé est un lapin avec une écharpe rouge - Olivier Alarson

🔎 Un Rouennais a retrouvé un doudou près d'une aire d’autoroute de l'A13. Il a posté un message sur Facebook pour retrouver son ou sa propriétaire. En quelques jours, sa publication a comptabilisé des milliers de likes et 112.000 partages.

À 70 ans, elle passe son baccalauréat en même temps que sa petite-fille

À 70 ans, Liliane est la candidate la plus âgée des Pays-de-la-Loire © Radio France - Cyrille Ardaud

🎓 Il n'y a pas d'âge pour obtenir le précieux sésame. Liliane Kern, 70 ans, est la doyenne des candidats au bac de l'académie des Pays de la Loire et la quatrième candidate la plus âgée de France. Elle a décidé de passer son bac pour sa petite-fille.

Des réfugiés vietnamiens retrouvent leur parrain nordiste

Gilbert Lompret et Christiane avec ses boucles d'oreilles aux couleurs américaines © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

❤ Dans les années 80, Gilbert Lompret parrainait des enfants aux quatre coins du monde. L'une des familles aidées a retrouvé le retraité après 10 ans de recherche. Les Nguyen, anciens réfugiés vietnamiens exilés aux Etats-Unis, lui rendent visite le 18 août prochain.

Touchées par la grâce de la danse, au-delà du handicap

Kimberley (en bas) et Alice (en haut) premier prix des duos du concours national de handidanse © Radio France

🏆 Alice, 17 ans, et Kimberley, 18 ans, se connaissent depuis qu'elles sont toutes petites et partagent la même chambre à l'Institut d'éducation motrice Christian Dabbadie de Villeneuve d'Ascq. Toutes deux font de la danse et elles viennent de remporter le premier prix des duos avec félicitations du jury au concours national de handidanse, à Bourges.

