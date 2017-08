Le JBN - Un accent très sexy, des vacances attendues et des jumeaux pandas

France Bleu a choisi pour vous quelques belles histoires pour vous accompagner ce week-end. Dans notre sélection cette semaine : Un accent très sexy, des vacances très attendues et des jumeaux pandas

Vacances : cap sur les Pays-Bas pour 80 enfants défavorisés

Madame Diop et sa fille Mame Diarra © Radio France - Capture d'écran France Bleu

"C'est la première fois que je pars aussi loin de chez moi" - Louna

Un enfant sur trois ne part pas en vacances en France. Pour remédier à cela, le Secours populaire s'est donné pour mission d'aider les familles dans le besoin depuis 1964. Grâce à l'association, 80 enfants sont montés dans le train à Paris ce mardi matin : direction la Hollande pour trois semaines.

Retrouvailles entre des anciens réfugiés Vietnamiens et leur bienfaiteur

Christiane, Tho, son parrain Gilbert et les parents N Guyen © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Ils ont parcouru 8.000 km pour aller remercier celui qui leur avait donné un coup de pouce quand ils étaient encore réfugiés. Dans les années 80, ces dix-huit Vietnamiens survivaient dans un camp de réfugiés en Thaïlande. Cette famille nombreuse recevait régulièrement des lettres d'un certain Gilbert Lompret. En plus de la cotisation mensuelle, Gilbert glissait quelques billets de temps en temps dans les lettres qu'il envoyait. Un bon coup de pouce pour cette famille qui réussit ensuite à partir aux États-Unis.

Deux girafons nés en un mois au Safari de Peaugres

Mbili et sa soeur Nafasi appartiennent aux girafes Rothschild - Safari de Peaugres

Le grand Mbili a attendu la canicule pour sortir du ventre de sa mère, 37°C à l’intérieur, comme à l’extérieur, c'est idéal. Son nom signifie "deux" en swahili, une langue d'Afrique de l'Est. Il a vu le jour un peu moins d'un mois après sa demi-sœur. Les soigneurs n'ont pas encore pu l'approcher car quelques heures heures après sa naissance le girafon galopait déjà.

L'accent français est le plus "sexy du monde" pour les étrangers

Louis de Funès et Bourville dans les bains turcs, scène culte de La grande Vadrouille lorsqu'ils parlent en anglais - Capture d'écran Youtube

"Aïe spique ingliche veri ouel!" N'ayez plus honte de votre accent français à couper au couteau quand vous parlez anglais. Selon une étude réalisée auprès de 15.000 utilisateurs de l'application d'apprentissage des langues Babbel et rendue public mardi, l'accent français a été à nouveau désigné "le plus sexy du monde entier". Il devance même l'italien et l'espagnol.

Deux bébés pandas attendus au zoo de Beauval d'ici la fin de la semaine

Huan Huan prépare un petit nid douillet pour l’arrivée de son futur bébé... 🐼#bbpandabeauval#bientôtmaman#pandastorypic.twitter.com/SczU0iQecm — ZooParc de Beauval (@zoobeauval) July 28, 2017

🐼 Ce fut l'extraordinaire surprise de ce mardi 1er août, lorsque le vétérinaire a fait une nouvelle échographie à Huan Huan : il a découvert un deuxième bébé panda bien caché jusqu'à présent dans une autre partie de l'utérus de la femelle inséminée artificiellement au printemps dernier.

