Le JBN - Un après-midi très dansant, de beaux élans de solidarité et des graines dans une bibliothèque

France Bleu a choisi pour vous quelques belles histoires pour vous accompagner ce week-end. Dans notre sélection cette semaine : un après-midi à danser, la solidarité des internautes et des graines disponibles dans une médiathèque.

Un après-midi pour écouter et fredonner les airs d'autrefois

175 personnes âgées venues de 12 maisons de retraite de la Puisaye ont participé au thé dansant © Radio France - Delphine Martin

Les maisons de retraite sont aussi des lieux de vie, où on sait rigoler.

💃 175 résidents des EHPAD de l'Yonne et 25 bénévoles se sont retrouvés à Charny pour un thé dansant. Pour les divertir, Gilianne Champion, animatrice à l'EHPAD de Charny et organisatrice de l’événement, avait embauché deux accordéonistes bien connus des amateurs de guinguettes : Mathieu Chocat (qu’on ne présente plus dans l'Yonne) et Gilou (le « Gilou avec son p'tit accordéon » du groupe Licence IV).

👉 Une bonne nouvelle à retrouver sur France Bleu Auxerre

Un kiosque solidaire pour distribuer des denrées alimentaires

Distribution de denrées alimentaires place Félix Eboué dans le 12e arrondissement à Paris © Radio France

👍 Place Félix Eboué, dans le 12ème arrondissement de Paris, un kiosque solidaire centralise de nombreuses associations. Tous les mardis et vendredis, l'association Hologramme fait le tour des stands et récupère des fruits et légumes donnés par les marchands ou récupérés alors qu'ils allaient être jetés. Ils sont tous redistribués au kiosque solidaire.

👉 Une bonne nouvelle à retrouver sur France Bleu Paris et sa région

Grâce à la solidarité des internautes, un Nancéien peut s'acheter un nouveau vélo adapté à son handicap

L'ancien vélo couché de Daniel - DR

🚲 Daniel est Nancéien et il souffre d'un handicap. Après le vol de son vélo couché qui lui permettait de se déplacer, ses amis lancent un appel au dons sur internet. Près de 3.000 euros ont été récoltés.

👉 Une bonne nouvelle à retrouver sur France Bleu Sud Lorraine

Proposer et échanger des graines à la médiathèque

C'est sous l'impulsion d'une lectrice qu'un grainothèque a été installée à la médiathèque de Frontenay-Rohan-Rohan © Radio France - Noémie Guillotin

Les personnes déposent des graines qu'elles ont en surplus au moment des semis ou des récoltes et vont les déposer et chacun peut se servir.

🌱 Dans la médiathèque de Frontenay-Rohan-Rohan, il n'y a pas que des livres, il y a aussi une boîte avec des graines à partager. La grainothèque a été installée à l'initiative d'une lectrice. Elle et son mari sont des défenseurs de la biodiversité.

👉 Une bonne nouvelle à retrouver sur France Bleu Poitou

Un café des aidants pour souffler, échanger et s'informer

Les "aidants" sont environ huit millions en France © Radio France

☕ Pour permettre à celles et ceux qui accompagnent au quotidien un proche en situation de maladie ou de handicap de se ressourcer, les associations gardoises "Étincelle 30 Vivre autonome" et "Présence 30" lancent un café des aidants à Nîmes. Une fois par mois, ces aidants sont conviés au Pavillon de La Fontaine près du Temple de Diane.

👉 Une bonne nouvelle à retrouver sur France Bleu Gard Lozère

