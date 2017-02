Le JBN - Un bébé paresseux, des élans de solidarité et un crapaud protégé

France Bleu a choisi pour vous quelques belles histoires pour vous accompagner ce week-end. Dans notre sélection cette semaine : un bébé paresseux très mignon, des élans de solidarité et un jeu pour protéger une espèce de crapauds.

En Limousin, un jeu pour enfants lancé pour sauver... un crapaud !

"Simou le Sonneur" sera édité à 1000 exemplaires. © Radio France - Julien Balidas

🐸 Le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin (GMHL) a lancé une campagne de financement participatif le 6 février. Le but ? Créer un jeu dédié aux enfants pour sensibiliser les plus jeunes mais aussi les parents et enseignants à une cause : le sonneur à ventre jaune. Un petit crapaud.

👉 Une bonne nouvelle racontée par France Bleu Limousin

Solidarité : une cagnotte pour Tom Soares, onze ans, victime de deux AVC

Tom Soares est passionné de foot, il est licencié au Saint Pée Union Club. © Radio France

👏 Tom Soares est un jeune footballeur du Spuc à Saint Pée sur Nivelle. Victime de deux AVC cette semaine, il a été hospitalisé à Bordeaux où ses parents sont à ses côtés. Une cagnotte vient d'être lancée pour leur venir en aide.

👉 Une belle initiative racontée par France Bleu Gironde et France Bleu Pays Basque

Un bébé paresseux prend ses repas en public à Biotropica

Le mammifère est né fin novembre, délaissé par sa mère il a passé plusieurs semaines dans la nurserie. © Radio France - Laurent Philippot

😍 Un bébé paresseux est né à Biotropica à Val-de-Reuil dans l'Eure. Pendant ces vacances de février, les visiteurs peuvent assister aux repas du petit animal mignon.

👉 Une histoire mignonne racontée par France Bleu Normandie (Seine-Maritime - Eure)

Sans-abri, un Caennais retrouve du travail grâce à la solidarité sur internet

Un message sur Facebook aura suffit à Patrice pour retrouver du travail. © Maxppp - Sébastien Jarry

👍 Patrice, 43, ans, était à la rue depuis quinze mois. Touchés par son histoire, plusieurs Caennais se sont mobilisés pour l'aider, lui offrir de quoi manger et lui payer des nuits d'hôtels. Une solidarité grâce à laquelle il finira par retrouver un travail.

👉 Une belle histoire racontée par France Bleu Normandie (Calvados - Orne)

Un couple de Sétois fête ses noces de platine, 70 ans de mariage

Maurice et Denis Septier © Radio France - Fabien FOUREL

Un couple de Sétois s'est vu remettre mardi un diplôme pour ses noces de platine à la mairie de Sète. Une cérémonie pour récompenser un mariage qui dure depuis plus de 70 ans.

👉 Une belle histoire racontée par France Bleu Hérault

