Le JBN - Un breton super-héros, un club de rire et des initiatives face au froid

France Bleu a choisi pour vous quelques belles histoires pour vous accompagner ce week-end. Dans notre sélection cette semaine : de nombreuses initiatives solidaires face au froid, un club de rigologie et un breton qui sauve des vies.

Ce Breton a déjà sauvé trois vies... par hasard !

Dominique Le Pennec, sportif accompli, a sauvé une vielle dame © Radio France - Johan Moison

🎖 Vendredi 13, alors qu'il court dans la campagne près de Lanvollon dans les Côtes d'Armor, Dominique Le Pennec a sauvé une vieille dame perdue et en état d'hypothermie. Normalement, il n'aurait jamais dû passer par là. Et c'est la troisième fois en dix ans qu'il sauve une vie.

👉 Une belle histoire de France Bleu Armorique et France Bleu Breizh Izel

Une appli valentinoise pour faire le lien entre la ville et les habitants

L'application déployée par TooEasy pour a ville de Valence © Radio France - Florence Gotschaux

📱 L'agence TooEasy, basée à Valence a créé une application pour smartphone qui permet aux municipalités de transmettre des infos à leurs administrés en temps réel. On y retrouve les actualités de sa ville ou de son village, les spectacles, les travaux en cours, mais chacun peut aussi envoyer un message à un élu.

👉 Une initiative racontée par France Bleu Drôme-Ardèche

À Appoigny, rire pour se faire du bien

Ils sont environ une quinzaine à venir au club du rire d'Appoigny, deux fois pas mois, équipés de leurs plus belles chaussettes... et de leurs plus beaux sourires © Radio France - Kevin Dufrêche

"Quand je sors de la séance, j'ai l'impression de retrouver mes 15-16 ans. Et ça m'avait manqué !" Nathalie, membre du club du rire d'Appoigny

😂 Deux fois par semaine à Appoigny sont organisées des séances de "rigologie". Et oui, ça existe ! Rire pour se détendre et se faire du bien, voilà l'esprit du club de rire d'Appoigny, animé par Sandra Leite, une rigologue experte.

👉 Une bonne nouvelle racontée par France Bleu Auxerre

👉 Une jolie initiative racontée par France Bleu

Grand froid : des initiatives solidaires partout en France

Ces habitants de Valenciennes distribuent des habits chauds aux sans-abri. © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

❄️ La vague de froid qui s'abat sur la France depuis mardi est inédite depuis cinq ans. Pour aider les plus démunis à lutter contre les effets du froid, des initiatives se développent un peu partout en France.

👉 De belles initiatives racontées par France Bleu

Une association paloise va relooker et coacher les chômeurs !

Laurence Laplace la fondatrice de La Cravate Solidaire à Pau © Radio France - Jeanne marie Marco

👔 La Cravate Solidaire vient d'arriver à Pau. Cette association, déjà présente dans six villes de France, aide les chômeurs à trouver du travail. La mission des bénévoles va bien au-delà du look.

👉 Une belle initiative racontée par France Bleu Béarn