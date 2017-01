Le JBN - Un coiffeur pour les SDF, des pizzas pour le Samu Social et 42 ans de danse et d'amour

France Bleu a choisi pour vous quelques belles histoires pour vous accompagner ce week-end. Dans notre sélection cette semaine : un super coiffeur, 42 ans de danse et d'amour et un pizzaiolo généreux.

Strasbourg : le coiffeur des footballeurs du Racing coupe gratuitement les cheveux des SDF

Le dimanche, David Kodat coiffe gratuitement les SDF depuis deux ans © Radio France - Olivia Cohen

✂️ A Strasbourg, David Kodat coupe gratuitement les cheveux des sans-abri tous les dimanches depuis 2 ans. Le jeune coiffeur, qui s'occupe notamment des footballeurs du Racing club de Strasbourg, n'a pas oublié ses années de galère. Ce dimanche, par -3 degrés, il s'est installé devant la gare.

👉 Une belle histoire racontée par France Bleu Alsace et France Bleu Elsass

André et Paule Topin, 42 ans de danse et d'amour

Paule et André Topin-Hutteau au cours de danse de Saultain © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

❤️ Quand ils dansent la salsa, la rumba ou le rock, ils ont encore le même regard qu'au début. A 86 et 89 ans, André et Paule feraient pâlir d'envie les plus grands amoureux. Ils s'aiment et dansent depuis 42 ans, et donnent même des cours de danse dans le Valenciennois.

👉 Une histoire romantique racontée par France Bleu Nord

Dussau musique à Pau offre des instruments aux migrants

Claudine Dussau dans sa boutique paloise © Radio France - Jeanne marie Marco

🎸 L'histoire commence il y a quelques semaines lorsqu'un des responsables des migrants de Beterette vient acheter un clavier au magasin Dussau musique. "Le monsieur nous a demandé si on avait quelques instruments à leur donner. On en a mis quelques-uns de côté". La boutique de Claudine Dussau a ainsi offert 7 guitares, 2 amplis et plusieurs percussions aux migrants de Gelos. Grâce au magasin, ils pourront former un orchestre.

👉 Une belle histoire racontée par France Bleu Béarn

Des pizzas pour les gens de la rue

Le pizzaiolo traveille pour les SDF © Radio France - Boris Loumagne

🍕 Un pizzaiolo avignonnais a décidé d'offrir 120 pizzas au Samu social : 60 cette semaine, 60 dans 15 jours. C'est pour fêter sa 10.000ème livraison sur Avignon que Philippe Martinez, le patron de Pizza du Sud, a décidé de faire cette proposition au Samu social, qui dépend de la Croix-Rouge.

👉 Une belle initiative racontée par France Bleu Vaucluse

La première épicerie sans emballage ouvre bientôt à Saint-Étienne

Floriane (à gauche), Mélanie (au centre) et Marion, trois Stéphanoises à l'origine du projet Vrac en Vert © Radio France - Maxime Bacquié

🌱 Pas de carton ni d'emballage individuel, tous les produits sont présentés dans des bocaux et vous n'achetez que la quantité dont vous avez besoin. Le concept est en vogue, notamment dans les grandes villes et la première épicerie sans emballage devrait ouvrir fin février à Saint-Étienne (Loire).

👉 Une belle initiative racontée par France Bleu Saint-Étienne Loire