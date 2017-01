Le JBN - Un cycliste centenaire comblé, une course contre le cancer et les bienfaits de la réalité virtuelle

France Bleu a choisi pour vous quelques belles histoires pour vous accompagner ce week-end. Dans notre sélection cette semaine : des dons pour venir en aide au plus célèbre cycliste centenaire, une course de lycéens contre le cancer et l'usage de la réalité virtuelle pour venir en aide aux malades.

Succès pour l'appel aux dons lancé pour aider le cycliste centenaire, Robert Marchand

Robert Marchand, recordman du monde de l'heure à vélo dans la catégorie des plus de 100 ans © Maxppp -

🚲 Robert Marchand, 105 ans, s'est vu remettre en début de semaine plus de 400 chèques, accompagnés de petits mots, suite à l'appel aux dons organisé par l'association l'Ardéchoise pour lui permettre de vivre plus confortablement.

En pâtisserie, la France est championne du monde

L'équipe de pâtisserie championne du monde : Etienne Leroy, Bastien Girard, Jean-Thomas Schneider et Marc Riviere © AFP - Jean-Philippe Ksiazek

🍰 La France a remporté lundi soir la 15e édition de la coupe du monde de pâtisserie au Salon international de la gastronomie à Lyon (Sirha). Elle doit son titre à une pièce en sucre au décor très rock.

Des lycéens courent pour la lutte contre le cancer au profit de l'association "M la vie avec Lisa"

Les élèves des classes de 1ère des lycées Mimard et Testud se bougent pour la recherche médicale sur les sarcomes - Ryan Musil Tadi

🏃 Les élèves des classes de 1ère des lycées Étienne-Mimard de Saint-Étienne et Adrien- Testud au Chambon-Feugerolles se bougent pour la recherche médicale sur les sarcomes. L'initiative est de courir au profit de l'association "M la vie avec Lisa" qui distribue des sacoches en tissus, réalisées sur mesure par des bénévoles pour y glisser les pompes à morphine des malades du cancer.

Rendez-vous le lundi 30 janvier, à 14h00, au stade de Méons à Saint-Étienne.

La réalité virtuelle pour apaiser la douleur

Un casque de réalité virtuelle à la place du gaz hilarant lors d'une ponction de moelle osseuse © Radio France

💊 Une application de réalité virtuelle est en test à la clinique Victor-Hugo au Mans. Inventée par Mélanie Péron, cette innovation a pour objectif de réduire le stress des patients lors de certains actes médicaux.

Un pont 100% réservé aux animaux en Dordogne

Un écopont - image d'illustration - FDC17

🐎 L'écopont situé entre la sortie Périgueux Est et le péage de Thenon devrait être fini en octobre 2017. Seuls les animaux pourront l'emprunter et ainsi revenir s'installer dans les environs.

