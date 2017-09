Le JBN - Un dauphin égaré, une librairie itinérante et un collège équipé

France Bleu a choisi pour vous quelques belles histoires pour vous accompagner ce week-end. Dans notre sélection cette semaine : un dauphin égaré dans le port de La Ciotat, une librairie itinérante et un collège nouvellement équipé.

Le petit dauphin égaré dans le port de La Ciotat a retrouvé le large

C'est ici, au milieu du port de La Ciotat qu'errait le bébé dauphin © Radio France - Solène Cressant

Pendant deux jours, un petit cétacé de moins d'un an s'est invité dans le port de La Ciotat, seul, affaibli et égaré. Les agents du Parc National des Calanques soutenu par le Gécem, le groupe d'étude des cétacés de méditerranée ont tout essayé pour le reconduire vers le grand large, mais le dauphin de l'espèce bleu et blanc, préférait les eaux calmes du port. Il a finalement pris de large tout seul comme un grand.

Un collège équipé pour accueillir Ibrahim, enfant de la lune

Ibrahim sera accompagné d'une AVS pour sa scolarité en classe de 6e

"L'éclairage a été entièrement refait et le personnel qui travaille là depuis un certain nombre d'années remercie le conseil départemental car manifestement, c'est beaucoup plus lumineux."

A Joigny (Yonne), Ibrahim, 11 ans, sera parmi tous ses camarades du collège Marie-Noël ce mercredi. Pour qu'il puisse suivre une scolarité normale, sans son casque de protection anti-UV, des filtres ont été posés sur les vitres de 14 salles.

Le bébé panda du zoo de Beauval fête son premier mois d'existence

🐼 Il pesait 142 grammes à la naissance, le premier bébé panda de France vient de dépasser le kilo pour son premier mois d'existence au zoo de Beauval. Il mesure désormais 35,5 cm et ses yeux sont encore constamment fermés. Les premières tâches noires sont apparues au bout de deux semaines et "sont maintenant très nettes autour des yeux, sur les oreilles et sur le corps", expliquent les responsables du zoo.

Après un élan de générosité et une opération : la nouvelle vie de Marianne

Depuis l'opération de Marianne, toute la famille a retrouvé le sourire. © Radio France - Delphine Martin

"Aujourd'hui, la quasi-totalité des symptômes ont disparu."

Marianne Fourgeux, une jeune maman de 27 ans qui habite près de Diges (Yonne), souffre du syndrome d'Arnold-Chiari : une malformation rare du cervelet. L'an dernier, grâce à la générosité des Icaunais, Marianne a pu se faire opérer en Espagne. Et ça a changé sa vie.

Un Mulhousien sillonne les routes avec sa librairie itinérante

Jean-Jacques Megel-Nuber à Muttersholtz en septembre 2017 © Radio France - Aude Raso

"Des élus me disent que, chez eux, la librairie a fermé il y a dix ans. Et plus rien depuis..."

Depuis février, Jean-Jacques Megel-Nuber parcourt l'est de la France à bord de sa librairie itinérante. Son idée : rendre le livre plus accessible. Romans, littérature jeunesse ou anglophone, histoire, essais... "J'ai à peu près 2.700 livres dans la cabane, mais bien plus chez moi."

