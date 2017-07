Le JBN - Un foetus qui sauve sa maman, des retrouvailles et un tapis bleu

France Bleu a choisi pour vous quelques belles histoires pour vous accompagner ce week-end. Dans notre sélection cette semaine : un tapis qui mène à la mer, une héroïne qui veut retrouver le petit qu'elle a secouru et un fœtus qui sauve sa maman.

Un fœtus "colmate" la rupture utérine de sa mère

Un cas de rupture utérine exceptionnel a été observé au CHRU de Lille © Maxppp - CHRISTINE PALASZ

Ce cas clinique montre qu’un fœtus est capable de se sauver en même temps qu’il peut sauver sa mère.

👶 Des médecins lillois relatent dans un article scientifique publié le 3 juin un cas rarissime observé aux urgences du CHRU. Une femme, victime d'une rupture utérine, a évité de graves conséquences grâce à la position prise par son fœtus.

👉 Une histoire à retrouver sur France Bleu Nord

Trente-sept ans après, une retraitée de Marignane veut retrouver le petit qu'elle a sauvé de la noyade

Brigitte Boyer, 64 ans, a sauvé un petit de la noyade en juillet 1980 et veut le retrouver © Radio France - Victoria Koussa

💪 C'était il y a trente-sept ans, et pourtant, Brigitte s'en souvient comme si c'était hier. Elle croit voir jouer un enfant d'une dizaine d'années mais il n'en est rien. Elle confie sa fille de 3 ans et part sauver l'enfant. Aujourd'hui, il aurait une cinquantaine d'années et Brigitte lance un appel à témoin via la page "Marignane Info" pour tenter de le retrouver.

👉 Une belle histoire racontée par France Bleu Provence

Après la Jungle de Calais, 79 réfugiés bénéficient d’une formation et de stages en entreprise

Les participants au programme PILOT dans la cour d'honneur de la Préfecture du Nord - Préfecture du Nord

💼 Un moment solennel ce vendredi matin en Préfecture du Nord à Lille. 79 réfugiés, pour la plupart passés par la jungle de Calais, ont reçu leur certificat de formation professionnelle. Ils sont engagés depuis 8 mois dans le programme PILOT.

👉 Une belle histoire racontée par France Bleu Nord

De Bilbao à Bayonne à la nage en faveur des prisonniers basques

Paxkal Elgart réalisera son parcours en sept étapes © Radio France -

🏊 Paxkal est habitué aux défis physiques en montagne et en trail, mais c'est le premier qu'il réalise en mer. À partir du 8 juillet et pendant sept jours, il va nager quotidiennement 25km. "Dans un contexte de paix" et alors qu'ETA a rendu ses armes le 8 avril, il veut attirer l'attention sur les familles de prisonniers basques, qui demandent que leurs proches soient incarcérés au plus près du Pays Basque.

👉 Une histoire racontée par France Bleu Pays Basque

Un tapis bleu vers la mer pour la rendre plus accessible aux handicapés

Le tapis bleu qui sera sur la plage de Fos jusqu'au 1e septembre. © Radio France - Victoria Koussa

👍 Un pas de plus vers le bien-être à la plage des personnes en situation de handicap à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône). Après les "Tiralos", la ville met à disposition un grand tapis bleu ciel pour aller plus facilement se baigner.

👉 Une belle initiative racontée par France Bleu Provence

☀️ Retrouvez la carte des bonnes nouvelles de France Bleu