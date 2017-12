Le JBN - Un marcassin parmi les vaches, un sac à dos pour les SDF et un kangourou belge

France Bleu a choisi pour vous quelques belles histoires pour vous accompagner ce week-end. Dans notre sélection cette semaine : un sac à dos pour des SDF, un bébé sanglier adopté par des vaches et un kangourou belge retrouvé.

Il la demande en mariage à la Sainte-Catherine de Vesoul devant des milliers de personnes

Lionel demande Adeline en mariage lors de la Sainte Catherine de Vesoul © Radio France - Jean-Francois FERNANDEZ

C'est l'image que l'on retiendra de l'édition 2017 de la foire de la Sainte-Catherine à Vesoul. Juste avant le palmarès pour désigner le plus beau chapeau de l'année, Adeline a vu son fiancé Lionel monter sur scène. Il s'est mis à genoux, a présenté une bague, et l'a demandée en mariage.

Une belle histoire à retrouver sur France Bleu Besançon

Un marcassin orphelin adopté par un troupeau de vaches à Boulay-les-Ifs dans le nord Mayenne

Le marcassin protégé par des vaches © Radio France -

C'est une nichée de marcassins qui a perdu leur mère. Des orphelins.

Nous sommes chez Michel Brillant, un agriculteur installé au pied du Mont des Avaloirs. C'est dans l'un de ses champs que le marcassin a trouvé refuge auprès de plusieurs vaches. Il n'en revient toujours pas : "c'est curieux, je n'avais jamais entendu parler de ça, je ne pensais pas que ça pouvait exister. Soi-disant qu'il téterait une vache mais ça je ne l'ai pas vu. C'est peut-être pour ça qu'il est aussi acharné à rester".

Une histoire mignonne à retrouver sur France Bleu Mayenne

À Dijon, offrez un sac à dos à un SDF

L'opération SAKADO collecte des sacs-à-dos à l’occasion des fêtes de fin d’année © Maxppp -

Cette année encore, l'opération SAKADO collecte des sacs-à-dos à l’occasion des fêtes de fin d’année pour les distribuer aux sans-abris dans toute la France. En Côte-d'Or, à Dijon c'est la SDAT, la société dijonnaise d'assistance par le travail, qui se charge de diffuser ce bel acte de solidarité.

Une belle initiative à retrouver sur France Bleu Bourgogne

Les premières photos du girafon au zoo de la Flèche

Naissance surprise d'un girafon au zoo de la Flèche - Zoo de la Flèche

Naissance surprise au Zoo de La Flèche : un girafon a vu le jour début novembre. La maman et le petit se portent bien : le girafon Malaï est né dans la nuit du 10 au 11 novembre dernier et mesure déjà 1,70 m. Il fera plus de cinq mètres à l'âge adulte.

Une histoire mignonne à retrouver sur France Bleu Maine

Un wallaby dans la nature capturé par les pompiers de Longwy

Les 2 pompiers et les 4 policiers qui ont participé à la capture du wallaby

Drôle d'intervention pour les pompiers de Longwy. Ils ont capturé un wallaby, un petit kangourou à Longlaville. L'animal exotique avait été volé de l'autre côté de la frontière, en Belgique, chez un propriétaire de plusieurs kangourous. Le wallaby qui avait disparu a donc été retrouvé et capturé en douceur. Il a ensuite été remis à son propriétaire.

Une histoire racontée par France Bleu Lorraine Nord et France Bleu Sud Lorraine