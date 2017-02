Le JBN - Un retraité fait le buzz, une enquête pour retrouver son grand-père et un verger des naissances

France Bleu a choisi pour vous quelques belles histoires pour vous accompagner ce week-end. Dans notre sélection cette semaine : un professeur d'EPS fait un buzz planétaire, un petit-fils retrouve la tombe de son grand-père mort en 1914 et un village plante un arbre fruitier pour chaque naissance.

Il part à la retraite et fait un buzz planétaire

Alain Donnat a vu son visage, affiché dans les médias ces dernières semaines © Radio France - Justine Dincher

❤️ Deux mois après avoir quitté son collège sous les applaudissements de ses élèves, la vie d'Alain Donnat a changé. Sur les réseaux sociaux, la vidéo a été visionnée par des millions de personnes. L'ancien professeur d’EPS a donné de nombreuses interviews en France et à l'étranger.

Une faute d'orthographe et il retrouve la tombe de son grand-père

Pascal Mallet à retrouvé la trace de son grand-père mort au front en 1914 - Pascal Mallet

🔍 Pascal Mallet, une fois à la retraite, part à la recherche de la sépulture de son grand-père creusois, disparu quelque part à la frontière franco-belge en 1914. Ses recherches s'avèrent interminables, jusqu'au jour où il décide, en novembre 2014, de se rendre en Belgique pour honorer la mémoire de son grand-père. Sur le chemin du retour, il passe à Notre-Dame-de-Lorette, près d'Arras où vient d'être inauguré l'Anneau de la Mémoire. C'est alors que Pascal Mallet trouve le nom de son grand-père, Ernest Chaumény, mais avec un prénom germanisé en Ernst.

Un verger pour célébrer les naissances

Le petit Théodore, 5 mois, a désormais un pommier qui porte son prénom dans ce verger à 300 mètres de l'école de Labastide d'Armagnac © Radio France - Frédéric Denis

🍎 Un verger pas comme les autres a été planté à Labastide d'Armagnac. Chaque arbre fruitier portera le prénom d'un enfant né en 2016 dans cette commune landaise de près de 700 habitants et ce sera comme ça désormais pour chaque nouvelle naissance.

Des ateliers bien-être pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et leurs proches

Des ateliers bien-être pour les malades d'alzheimer ont lieu tous les mois dans l'Yonne jusqu'à la fin de l'année © Maxppp -

❤️ Une fois par mois et jusqu'à la fin de l'année, l'association France Alzheimer 89 propose dans l'Yonne deux ateliers animés par une art-thérapeute et une sophrologue. Des ateliers qui procurent des émotions nouvelles ou retrouvées pour les malades, et une véritable bouffée d’oxygène pour leurs proches.

Un couple de faucon sous l’œil des caméras à Illkirch-Graffenstaden

Vous pouvez observer le couple de faucon en direct sur le site de la ville © Radio France - Romane Porcon

🐦 La ville d'Illkirch-Graffenstaden et la Ligue pour la protection des oiseaux proposent d'observer en direct la vie d'un couple de faucons pèlerin, une espèce protégée.

