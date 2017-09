Le JBN - Un robot qui va à l'école, un portefeuille rempli de billets et des bébés panthères

France Bleu a choisi pour vous quelques belles histoires pour vous accompagner ce week-end. Dans notre sélection cette semaine : un robot qui va à l'école, un portefeuille rendu à son propriétaire un an plus tard et des petites panthères présentées au public.

Lilian Thuram prône la tolérance dans le Valincu

L'ancien footballeur se consacre désormais à la fondation qu'il a créé « pour l'éducation contre le racisme et pour l'égalité » © Maxppp - Jean François Ottonello

Lilian Thuram, ancien international de Football, est en Corse ces deux jours. A l’invitation de l’association Altaleghje, il rencontre les collégiens et écoliers du Valincu pour les sensibiliser l'éducation contre le racisme et pour l'égalité.

Béthune : il trouve un portefeuille rempli de billets et son propriétaire un an plus tard

Henri-Claude Honnart à Béthune avec le portefeuille du breton © Radio France - Jeanne marie Marco

C'est en octobre 2016 qu'Henri-Claude Honnart trouve le portefeuille dans le lac de Guerlédan en Bretagne. Et pas n'importe quel portefeuille ! Un grand portefeuille noir "rempli de billets, des euros, des livres libanaises mais aussi une dizaine de cartes bleues, des cartes américaines". Henri-Claude et son épouse imaginent alors le scénario : "on s'est dit ça doit être un trafiquant de drogue". Son propriétaire a fini par se manifester un an plus tard.

Les bébés panthères des neiges de Saint-Martin-la-Plaine vont être présentés au public

Elles sont nées le 26 juin dernier à l'Espace zoologique de Saint-Martin-la-Plaine (Loire) et attendent encore bien au chaud dans leur cabane. Les deux petites panthères des neiges vont enfin pouvoir sortir dans leur enclos, avec leur mère, et être présentées au public. Les équipes du zoo se préparent depuis plusieurs semaines pour le grand jour.

Nao, le robot qui va à l'école à Lille

Nao et un des acolytes, Frédéric Courtin, éducateur spécialisé au Centre Oscar Lambret © Radio France - Bénédicte Robin

Il mesure une soixantaine de centimètres de haut, il est rouge et blanc, il parle, bouge ses bras, ses jambes et sa tête et peut même jouer au football ! Nao est un petit robot connecté qui permet à un enfant malade hospitalisé de garder le contact et le lien avec ses camarades de classe.

A Pont-sur-Yonne, les élèves ont mangé 100% local

François Geneyne-Lebailly, chef cuisinier à la cantine du collège Restif de la Bretonne (Pont-sur-Yonne) © Radio France - Renaud Candelier

Des produits cuisinés, frais, en partie locaux et bio, l'expérience est menée dans plusieurs collèges du département de l'Yonne. Celui de Pont-sur-Yonne est exemplaire dans ce domaine et c'est en grande partie dû à un homme, le chef cuisinier, dont les recettes semblent appréciées des enfants. C'est le cas de Clarisse, onze ans, en classe de sixième: "on mange très bien ici." Des élèves unanimes sur les menus, comme Théo, treize ans: "là, j'ai bien aimé la viande, j'ai bien aimé le fromage. Ils sont bons."

