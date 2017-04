Le JBN - Un taxi pour aller voter, des choeurs de l'Opéra pour les prématurés et un premier bébé augeois

France Bleu a choisi pour vous quelques belles histoires pour vous accompagner ce week-end. Dans notre sélection cette semaine : des berceuses pour bébés prématurés, un taxi pour aller voter aux élections et un premier bébé dans la ville d'Auge.

Première naissance dans la petite commune creusoise d'Auge depuis 50 ans !

Axelle est née dans le jardin de ses parents, une première depuis 50 ans. © Radio France - Olivier CEYRAC

"Nous avons bien les registres de naissance il n'y a pas de souci. Mais nous ne savions pas comment il fallait faire et nous ne voulions pas faire d'erreur" — madame le maire.

🐣 Une petite fille est née dans le jardin de ses parents à Auge au nord-est de Gouzon. Pour la première fois en 50 ans, la mairie a rouvert son registre des naissances. Une première inhabituelle qui a surpris la mairie : elle ne connaissait plus les démarches pour enregistrer la nouvelle née.

👉 Une jolie histoire à retrouver sur France Bleu Creuse

Pour la Présidentielle, ce taxi breton propose d'emmener gratuitement les personnes âgées voter

Le taxi costarmoricain a inspiré des collègues, qui vont faire comme lui, à Paris ou encore Marseille

"Je me mets à leur place, un jour je serai vieux aussi, j'aimerai que quelqu'un s'occupe de moi."

🚕 C'est en discutant et en parlant politique avec "une petite dame", comme il dit, que Guillaume Hamon a eu l'idée. Ce taxi basé à Ploubezre, dans les Côtes-d'Armor, propose d'emmener gratuitement les personnes âgées de la commune vers leurs bureaux de vote. Un geste citoyen qui a déjà fait des émules ailleurs en France.

👉 Une jolie initiative à retrouver sur France Bleu Breizh Izel

Le chœur de l’Opéra de Dijon pour bercer les prématurés

Delphine, choriste à l'Opéra de Dijon (en col roulé noir) qui chante pour un grand prématuré et sa maman. A gauche, l'infirmière Solène Pichon © Radio France - Soizic Bour

"On voit vraiment que l’enfant est beaucoup plus apaisé et attentif !" — Solène Pichon, infirmière puéricultrice

🎶 La berceuse s'invite au CHU de Dijon. Le chœur de l'opéra de Dijon s'est associé à l'hôpital pour bercer les bébés hospitalisés en service de réanimation et en service de médecine et soins intensifs néonatals. Leurs chants ont pour effet d’apaiser les grands prématurés, de favoriser l'interaction, l'éveil et de les aider à mieux manger. Et visiblement, cela marche !

👉 Une bonne nouvelle à retrouver sur France Bleu Bourgogne

Yonne : ils donnent leurs jouets à d'autres enfants du monde

Les enfants du centre de loisirs de Villeneuve-sur-Yonne devant le camion tout terrain d'Enfants Solidaires © Radio France - Renaud Candelier

"J'ai vu mon chien, c'était un doudou, un chien blanc avec des oreilles noires. Je ne m'en servais plus mais je l'aimais bien. Je l'ai donné pour que les enfants soient contents." - Gonzalo, dix ans

🎁 Des enfants du centre de loisirs de Villeneuve-sur-Yonne ont reçu la visite d'Alain Jens. Le fondateur de l'association Enfants Solidaires est venu leur montrer en vidéo où sont partis les jouets que ces petits Icaunais ont donné.

👉 Une bonne nouvelle à retrouver sur France Bleu Auxerre

Un Français remporte plus de 83 millions d'euros à l'Euro Millions

L'identité du gagnant et le lieu de validation de son ticket n'ont pas été communiqués © Maxppp - Julio Pelaez

💰 Un Français a remporté mardi un jackpot de 83,4 millions d'euros lors du tirage de l'Euro Millions, soit le sixième gain le plus important en France à la loterie européenne, a annoncé mercredi la FDJ. L'identité du gagnant et le lieu de validation du ticket n'ont pas été révélés.

👉 Une bonne nouvelle à retrouver sur France Bleu

☀️ Retrouvez la carte des bonnes nouvelles de France Bleu