Le JBN - Une bouteille à la mer, des bébés lions blancs et des cartes postales

France Bleu a choisi pour vous quelques belles histoires pour vous accompagner ce week-end. Dans notre sélection cette semaine : Angelina retrouve 19 ans après sa bouteille jetée à la mer, un carnet rose au zoo d'Amnéville et des animaux de compagnie pour lutter contre l'isolement.

19 ans après, "Angelina aus Lörrach" retrouve sa bouteille jetée à la mer

🌊 Une habitante de Lorräch (Bade-Wurtemberg) a retrouvé une bouteille jetée depuis l'île d'Elbe il y a dix-neuf ans. Elle avait glissé à l'intérieur un dessin signé "Angelina de Lörrach". La bouteille a été retrouvée en Corse puis renvoyée en Allemagne grâce à Facebook.

Carnet rose au zoo d'Amnéville

Deux des quatre lionceaux nés le 1er octobre au zoo d'Amnéville - Zoo d'Amnéville

❤ Malindi et Bouba ont le plaisir de vous annoncer la naissance de leurs quatre lionceaux blancs (trois mâles et une femelle). Ils sont nés le 1er octobre au zoo d'Amnéville et trois d'entre eux sont déjà visibles par le public.

Lutter contre l'isolement des personnes âgées avec un animal de compagnie

Photo d'illustration © Maxppp -

🐶🐱 Pour lutter contre l'isolement des personnes âgées, la mairie de Cambrai vient de lancer l'opération "Vivre Mieux ensemble". L'idée est de permettre à un senior de reprendre un animal de compagnie, sans avoir trop de responsabilités. Le chien appartient toujours à la SDA d'Estourmel et la mairie achète et livre les croquettes.

Succès pour le tour du monde en cartes postales

Hey Twitter il y a une école d'un tout petit bled près de chez moi (521 habitants tu peux check) qui a besoin de ton aide, tu fais tourner? pic.twitter.com/vVTCYCIBKe — Alee (@Aleewhale) September 29, 2017

✉ 10 jours seulement après leur appel sur Facebook, les écoliers de Désertines ont déjà reçu 800 cartes postales. Leur appel a été relayé près de 25 000 fois.

Rencontrer un notaire dans le TGV

Une consultation gratuite avec une notaire parisienne, le mercredi 11 octobre dans le TGV Paris-Strasbourg © Radio France - Marc Bertrand

Les gens n'osent pas pousser la porte de nos études. Nos locaux sont intimidants. On fait peur - Fabienne, notaire en région parisienne

🚄 Mercredi, les notaires ont investi les trains de la SNCF pour aller à la rencontre des voyageurs et leur proposer des consultations gratuites. Ils souhaitaient inciter les voyageurs à aller voir leur notaire.