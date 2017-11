Le JBN - Une cagnotte pour un orphelinat, un toit pour un SDF et des musiques qui sauvent la vie

France Bleu a choisi pour vous quelques belles histoires pour vous accompagner ce week-end. Dans notre sélection cette semaine : de la solidarité avec un orphelinat au Vietnam, un toit pour un homme qui vivait dans sa voiture mais également des gestes qui sauvent à effectuer en musique.

Oanh va retrouver les nounous qui l'ont vue grandir, qui l'ont vue pleurer, pour moi qui me souviens de tout, ce sera très émouvant - Hervé le père d'Oanh

Oanh, une jeune Normande lance une cagnotte sur internet pour venir en aide à l'orphelinat dans lequel elle a été adoptée au Vietnam. Bientôt âgée de 13 ans, elle y partira mi-décembre avec sa famille.

Mon but principal c'était de trouver un endroit pour dormir, mon deuxième but c'est de retrouver du boulot, de repartir du bon pied. Retrouver du boulot pour moi c'est le seul moyen de me reconstruire - Pascal