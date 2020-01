Le jeudi, il n'y aura plus qu'un seul marché à Doullens dans la Somme

Du changement à Doullens ! À partir de jeudi prochain, il n'y aura plus deux mais un seul marché dans cette commune du nord de la Somme. Celui de la place Eugène Andrieu, dédié aux commerces non alimentaires, va déménager place Thelu. L'objectif est de rendre le marché plus attractif.

Doullens, France

À partir de jeudi prochain, il n'y aura plus deux mais un seul marché à Doullens dans le nord de la Somme. La commune de 6 000 habitants veut dynamiser un marché un peu en perte de vitesse. Celui de la place Eugène Andrieu, dédié aux commerces non alimentaires, va déménager sur la plus centrale place Thelu, près du Beffroi. Le but : que les clients disposent de tout au même endroit.

Tout réunir en un seul endroit

La demande vient d'une partie des commerçants eux mêmes. Omar Lamrini, le président du syndicat des commerçants non sédentaires de la Somme, observe une baisse de fréquentation et une baisse du nombre de stands depuis plusieurs années. "Les clients qui vont vers l'alimentaire ne vont pas vers le marché des produits manufacturés et vice versa. Là tout sera réuni", se félicite-t-il.

Environ cinquante commerçants ont assisté à la réunion en mairie de Doullens pour découvrir le plan du nouveau marché du jeudi © Radio France - François Sauvestre

Bénéfique pour les boutiques ?

La mairie voit aussi d'autres avantages à cette unification des marchés. "Il fallait une mise aux normes", explique Chantal Laverdure, adjointe au maire de Doullens en charge, notamment, des animations et des foires. La place Andrieu n'est pas équipée de point d'eau, ni de toilette publique, ni de borne électrique, contrairement à la place Thelu.

Le changement permettra aussi de libérer "70 places de stationnement le jeudi", poursuit l'élue, pour qui cette nouvelle formule va également profiter aux boutiques du centre-ville de Doullens.

Pourtant, ce nouveau plan de stationnement inquiète certains commerçants qui craignent que les places manquent à proximité immédiate de leur stand. "Des places de parking juste à côté de nos camions permettent de venir, de s'arrêter cinq minutes, de faire les courses et de repartir", indique Yoann Gardin, fromager.

La formule en test

Rendez-vous jeudi 16 janvier pour le premier marché unique de Doullens. Il comptera 56 emplacements d'une longueur maximum de dix mètres, sur quatre mètres de large. Les allées seront larges de trois mètres. La formule sera testée plusieurs semaines, au moins jusqu'aux prochaines élections municipales.