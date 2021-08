Le jeune Afghan de Dordogne a quitté l'Afghanistan, il est à Abou Dabi et sera en France demain

Il s'appelle Jafar, il a 19 ans, il vient de passer son bac à Périgueux, et il revient de loin. France Bleu Périgord a révélé samedi le cauchemar vécu par ce jeune Afghan de Dordogne, qui était revenu en Afghanistan pour la première fois cet été voir ses parents, et qui s'est retrouvé coincé à Kaboul par l'arrivée au pouvoir des Talibans. Il a finalement réussi à prendre l'avion, il est en sécurité, et nous pouvons désormais révéler son prénom, que nous avions caché pour des raisons de sécurité.

Une escale à Abu Dabi, avant d'arriver d'ici demain soir en France

Jafar a atterri à la base française à Abou Dabi ce mardi à la mi-journée, à bord d'un avion "a priori affrété par la France" selon Jean-Marc Lelièvre, de la Ligue des Droits de l'Homme qui a suivi son dossier. Il devrait arriver en France d'ici "demain soir". Son oncle Mohammad, chez qui le jeune garçon vit à Trélissac, a pu l'avoir quelques instants au téléphone : "Il n'a plus de batterie, mais il m'a appelé depuis un numéro aboudabien. Il va bien, il va reprendre un autre avion ce soir ou demain matin", explique-t-il. Mohammad est déjà prêt à venir le chercher à Paris, ou à Bordeaux.

Le jeune Afghan va atterrir à Roissy ou à l'aéroport de Villacoublay, les deux aéroports qui accueillent les évacués d'Afghanistan en France. A l'arrivée, de nombreux contrôles sont effectués et durent plusieurs heures, pour vérifier l'identité des personnes accueillies par la France.

Le soulagement de ses amis en Dordogne

Jafar dispose d'un titre de séjour pluriannuel valide en France, qu'il venait de faire renouveler avant de partir en Afghanistan cet été. En Dordogne, le soulagement est immense. Rémy et Lucas, deux de ses plus proches amis avec qui il est parti en vacances il y a quelques semaines seulement au bord de la mer à Saint-Jean-de-Luz, sont prêts à fêter son retour dans le Périgord.