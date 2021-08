Le jeune Afghan de Dordogne bloqué à Kaboul a pu entrer dans l'aéroport pour rentrer en France

"Je suis rentré dans l'aéroport, je suis dans un camp français, je vais prendre l'avion mais je ne sais pas quand" : le message, envoyé dans la nuit de lundi à mardi, permet d'espérer le meilleur. Le jeune Afghan de 19 ans qui vit en Dordogne depuis six ans et vient de passer son bac cette année à Périgueux a pu pénétrer dans l'aéroport de Kaboul, gardé par les soldats américains. Il devait prendre un avion ce mardi matin pour rentrer en France. Il dit son "immense soulagement". France Bleu Périgord a pu le joindre par message tard dans la nuit.

Une journaliste l'a inscrit sur les registres pour entrer dans l'aéroport

Le jeune homme était coincé à Kaboul depuis une semaine. Lycéen à Périgueux, il était retourné pour la première fois en Afghanistan cet été, pour revoir ses parents et leur annoncer son entrée à l'université en France. Il devait repartir à la fin du mois, mais son vol a été annulé avec la prise de pouvoir des Talibans, et si son cas avait été signalé aux autorités françaises, sa famille en Dordogne n'avait pas de réponse de la part de la cellule de crise du Quai d'Orsay.

Quand on s'est appelés, il marchait dans l'aéroport. On a réussi à parler une minute ou deux, ça captait mal. Il était euphorique. J'en ai pleuré de joie

Depuis une semaine, il allait tous les jours dans la foule de milliers d'Afghans devant l'entrée de l'aéroport, la seule porte de sortie pour fuir le pays. Il y a des mouvements de panique, les Talibans tirent, il y a déjà eu plusieurs morts. Lui, il a pris des coups de fouet. Samedi, le jeune homme a posté un appel à l'aide, sur les réseaux sociaux, et une journaliste franco-afghane l'a contacté depuis la France.

L'horaire de l'avion confidentiel

Elle a réussi à le faire inscrire sur les registres de passage. Le garçon a pu monter dans un bus pour passer les checkpoints de soldats Américains. Cette nuit, il a dormi en sécurité, dans le camp de base français, dans une tente installée sur le tarmac avec des centaines d'autres Afghans.

Il n'y a pas assez de lits, il a dormi sur une caisse en bois, avec un sac poubelle comme couverture. Son sac à dos comme seul bagage. On ne lui a pas dit quand partait l'avion ce mardi matin - c'est confidentiel. En Dordogne, ses amis disent leur soulagement : "Quand on s'est appelés, il marchait dans l'aéroport. On a réussi à parler une minute ou deux, ça captait mal. Il était euphorique. J'en ai pleuré de joie", raconte Lucas, l'un de ses meilleurs amis du lycée.