Le jeune Creusois Alexandre Tchao-Ago champion de France de saut en hauteur chez les cadets

L'Entente Athlétique Aubusson a de quoi être fière : son jeune licencié Alexandre Tchao-Ago décroche le titre de champion de France de saut en hauteur en salle en catégorie cadets. Il concourait à Nantes dimanche 20 février.

Alexandre a battu son propre record à 2m03. Il égale le record de Creuse toutes catégories, et améliore la meilleure performance française de la saison. En épreuves combinées, il remporte une place de finaliste en finissant 6e sur 16 et enregistre aussi un nouveau record personnel de 6m76, soit 11 centimètres de mieux.

"Une fabuleuse consécration"

"Pour Alexandre comme pour son entraîneur Antoine Giraud, et son club de l'EA Aubusson, c'est une fabuleuse consécration", se réjouit l'Entente athlétique. "La preuve aussi que le volontarisme et qu'une politique de développement territorial à destination du plus grand nombre, au-delà des difficultés structurelles et des contraintes logistiques, peut aussi aboutir à des résultats d'exception."