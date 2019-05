Le jeûne du ramadan commence lundi en France

"Le premier jour du mois sacré du ramadan (...) est fixé pour lundi 6 mai", a indiqué samedi soir Ahmet Ogras, président du CFCM, l'instance représentative de l'islam auprès des pouvoirs publics, à la grande mosquée de Paris.

Comme le croissant de la nouvelle lune n'était pas visible samedi, le ramadan débutera lundi, selon le CFCM, qui a fait sienne l'observation lunaire privilégiée par une majorité de fidèles.

Le Ramadan est le neuvième mois du calendrier hégirien, calendrier auquel se réfèrent les musulmans. Pendant tout ce mois, les musulmans ne doivent pas boire, ni manger, ni avoir des relations sexuelles, de l'aube, dès que l'on peut "distinguer un fil blanc d'un fil noir" dit le Coran, jusqu'au coucher du soleil. Des dérogations sont toutefois accordées aux personnes âgées, aux malades ou encore aux femmes enceintes.

LUNDI 6 MAI 2019, début jeûne mois de #Ramadhan1440H annonce la Commission théologique de la @mosqueedeparis et Bureau exécutif CFCM réunis autour du Recteur D. Boubakeur, ce samedi 4 mai 2019 (correspondant au 29ème jour du mois de Chaâbane 1440/H)

Voir communiqué & calendrier pic.twitter.com/jXyuBIQrv8 — GrandeMosquéeDeParis (@mosqueedeparis) May 4, 2019

Ahmet Ogras, président du Conseil français du culte musulman a demandé de penser, lors de ce mois de jeûne aux Français de confession musulmane "qui n'ont pas les moyens de faire la rupture du jeûne", aux "femmes isolées", "aux enfants qui vont passer" des épreuves du baccalauréat ou des concours. Il demande aussi de penser à toutes celles et tous ceux qui « n'ont pas (la )possibilité (...), de pratiquer (leur) religion.

Le ramadan s'achève par l'Aïd el-Fitr, la "fête de la rupture du jeûne", qui devra aussi être fixée par une "nuit du doute" début juin.

En France, on compte entre cinq et six millions de musulmans pratiquants et non-pratiquants. L’islam est la deuxième religion du pays.