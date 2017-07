Le jeune gardien de but du Tours FC Bingourou Kamara a signé à Strasbourg

Le gardien de but du Tours FC Bingourou Kamara s'envole en Ligue 1. Le tourangeau vient de signer pour quatre ans avec le Racing Strasbourg.

Cette fois-ci c'est officiel. Le Tours FC n'a désormais plus de gardien de but. Le prometteur Bingourou Kamara, tout juste âgé de 20 ans, a signé avec le Racing club de Strasbourg Alsace ce jeudi 13 juillet, club promu en Ligue 1 cette saison.

Le Tours FC officialise le départ de son gardien de but sur son site internet. Voici le communiqué du club publié ce jeudi :

Arrivé au club en 2012 et intégré dans un premier temps au groupe U19, Bingourou Kamara contribue à sa manière au titre de Champion de France U19 acquis par le club en 2014 en stoppant deux tentatives des joueurs d’Evian-Thonon-Gaillard lors de la séance des tirs aux buts. Un fait d’arme qui lui permet d’entamer une ascension fulgurante, passant en quelques temps des U19 à la réserve puis de la réserve au groupe professionnel. Ces performances lui ouvrent logiquement les portes de l’Equipe de France U19 et U20. Mieux, le dernier rempart tourangeau intègre le groupe Espoirs et devient le premier joueur formé au club convoqué dans l’antichambre des « A ». Avec 87 matches professionnels sous le maillot Ciel & Noir à seulement 20 ans, Bingourou possède déjà une solide expérience du haut niveau. En rejoignant le RC Strasbourg, il poursuit sa progression dans une formation qui évoluera cette saison en Ligue 1 Conforama et se frottera aux meilleures équipes de l’Hexagone. Garçon attachant et qui aura laissé un très bon souvenir au sein du club, nous souhaitons le meilleur à Bingourou dans sa nouvelle aventure. Bonne route Bingourou !