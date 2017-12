Forbach, France

Il était très attendu. Saint-Nicolas est arrivé en grande pompe, barbe blanche et mitre rouge, devant une quinzaine d'enfants du service pédiatrie de l'hôpital Marie-Madeleine, à Forbach. Une visite organisée, comme chaque année, par la mairie, avec des cadeaux offerts par l'association Fifty one International Club.

Saint-Nicolas en visite dans le service pédiatrie © Radio France - Magali Fichter

Mais en plus de Saint-Nicolas, un petit lutin a aussi fait son apparition. Elle s'appelle Callista, elle a huit ans et demi, et elle est atteinte d'une maladie des articulations. Elle a passé beaucoup de temps dans ce service, alors elle a décidé d'apporter les jouets dont elle ne se sert plus, comme l'explique sa maman, Christelle, devant une magnifique cuisine-jouet construite par son grand-père : "Callista a gardé ce lien, depuis toutes ces années, avec l'hôpital, qu'elle n'a pas oublié. Son papy avait fabriqué cette cuisine adaptée à son handicap : tout est modulable, et l'avantage, c'est qu'il y a un trou au milieu pour le fauteuil roulant. Comme elle a grandi, et qu'elle préfère maintenant les Playmobil, on a eu à coeur d'offrir tout ça au service."

Et Christelle en profite pour lancer un appel : "On aimerait bien que ce soit le premier maillon d'une belle solidarité. Si chaque enfant qui passe au service apportait ne serait-ce qu'un petit jouet, ça permettrait aux autres enfants d'oublier un peu la maladie." Si cela vous intéresse, vous pouvez visiter la page Facebook de l'association La Fée Callista.