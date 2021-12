Le JouéClub d'Uzès ferme ses portes après 64 ans d'existence

Cela fait 64 ans que le magasin de jouets d'Uzès, tenu par la famille Payan, est ouvert. En liquidation depuis fin novembre, il fermera ses portes prochainement pour de bon.

À la tête de l'établissement, Laurence Payan, depuis une trentaine d'année. Après le confinement et la fermeture forcée des magasins, elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin de repos et de partir pour de nouvelles aventures.

Pour certains uzétiens, la fermeture de la boutique est une perte considérable : c'est un commerce et des souvenirs qui vont disparaître. Michelle, mercière à quelques mètres de la boutique de jouets connait le lieu depuis toute petite. "J'ai 60 ans et j'y allais avec mes parents. Aujourd'hui, je continue d'y aller en y amenant mes petits-enfants". Lorsqu'elle avait une dizaine d'année, elle s'y était fait offrir un petit "ours marron foncé" en peluche, un jouet qui a voyagé dans le temps, qui maintenant "est dans un sale état". Cela n'empêche pas Michelle de l'avoir toujours avec elle. Alors pour elle, cette fermeture signifie aussi la fin d'une époque.

À la place devrait voir le jour un traiteur, accompagné de sessions de cours de cuisine.