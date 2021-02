Le joueur du Racing Adrien Thomasson en fer de lance des maraudes pour les sans-abri à Strasbourg

Les chariots remplis de kits de survie, les six jeunes du club de football de Hautepierre traversent la place de la Bourse à Strasbourg à la rencontre des sans-abri. Une maraude épaulée par le joueur du Racing Adrien Thomasson. L'opération du collectif Agissons 67 vise à sensibiliser l'opinion publique sur la situation des plus démunis face à la crise sanitaire.

Montrer l'exemple

Assez impressionnés par la présence du milieu offensif, les jeunes n'oublient pas l'objectif initiale de la maraude. "On fait cela avant tout pour aider les personnes qui sont défavorisées, qui n'ont pas les moyens et on les aide comme on peut", lâche Mickail, 17 ans. A ses côtés, Zinédine, 16 ans, prépare lui les différents sacs : "Il y a des serviettes, des couvertures, de l'eau et de quoi manger..."

C'est une action pour les sans-abri, en espérant que ça va leur redonner le moral" - Adrien Thomasson, footballeur du Racing

Adrien Thomasson a lui aussi mis la main à la patte. Le joueur a apporté dix sacs qu'il va donner en main propre aux sans-abri. "Je pense que cela va sensibiliser pas mal de personnes. Là on est au cœur de l'hiver et c'est vraiment difficile pour ces gens là", déclare le footballeur.

Cent places d'hébergement débloquées à Strasbourg

La maraude se poursuit vers le centre-ville, notamment la cathédrale. Une vingtaine de sacs sont ainsi distribués. "Il reste environ entre 80 et 100 personnes dans les rues", décrit Nourdine Allouane, co-fondateur du collectif Agissons 67, il y aura toujours des arrivées dans les rues, mais c'est plus facile à gérer au fil de l'eau que de les oublier."

Adrien Thomasson (à droite) et les jeunes à la rencontre d'un sans-abri à Strasbourg. © Radio France - Julien Penot

Pour venir en aide aux plus démunis, cent places d'hébergements ont été débloquées à Strasbourg depuis ce mercredi pour des mises à l'abri, notamment des femmes victimes de violence.