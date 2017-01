Le jour 1 de la nouvelle communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne

C'est ce jeudi que les élus de la nouvelle communauté d'agglomération de Châlons se réunissent pour la première fois. Elle passe de 38 communes à 46 communes en intégrant celles de l'ancienne communauté de communes de Mourmelon.

Cette nouvelle agglomération, baptisée "Châlons-en-Champagne Agglo", est issue de la fusion le 1er janvier entre "Cité en Champagne" et la communauté de communes de Mourmelon. Elle regroupe un peu plus de 82 500 habitants, en intégrant 8 nouvelles communes. Ce jeudi 5 janvier, c'est en quelque sorte le gouvernement de cette nouvelle agglomération qui doit être désigné : le président et les 15 vice-présidents. Au total, cette nouvelle entité comptera 91 représentants.

Qu'est ce qui change pour les habitants ?

Une chose ne devrait pas changer pour les habitants de cette nouvelle communauté d'agglomération de Châlons : les impôts. C'est ce que promet le maire de Fagnières, Alain Biaux : "Aucun habitant de la nouvelle communauté n'aura d'augmentation sur sa feuille d'impôt." Et ce grâce au pacte de neutralité fiscale décidé et voté par toutes les communes, et qui faisait figure de condition pour la fusion. En revanche, un gros travail débute pour savoir quelles seront les compétences exactes de la nouvelle entité (voirie, aménagement urbain, gestion de l'eau...). L'épicerie sociale de Mourmelon-le-Grand par exemple, a toujours été gérée par la communauté de communes. Or ce n'est plus possible car la compétence sociale n'est pas gardée. Un centre communal d'action sociale (CCAS) a donc été crée pour maintenir l'activité de l'épicerie sociale et de l'assistante sociale à Mourmelon.

Bruno Bourg-Broc candidat pour présider Châlons-en-Champagne Agglo

Parmi les candidats pour présider cette nouvelle communauté d'agglomération, il y a Bruno Bourg-Broc. L'ex-maire de Châlons-en-Champagne présidait déjà la communauté d'agglomération Cités en Champagne et veut donc agir dans la continuité. "Mon expérience je vais la mettre au service de l'ensemble de la communauté d'agglomération" a déclaré ce jeudi matin Bruno Bourg-Broc sur France Bleu Champagne-Ardenne. Selon lui cette nouvelle entité permettra de "mutualiser les services", réaliser des "économies" et obtenir une "vision globale sur le territoire".